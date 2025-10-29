Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Millonarios 0-0 Once Caldas

Publicidad
Este miércoles, las emociones y acciones de la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2025 continuaron con el partido entre La Equidad y Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo; Medellín y Bucaramanga, en el Atanasio Girardot; y Junior contra Santa Fe, en Barranquilla; y Millonarios frente a Once Caldas, en Bogotá.
La victoria fue 1-0 para los 'amix' con gol de tiro penalti de Emilio Aristizábal a los 67 minutos.
Horas más tarde, Junior y Santa Fe protagonizaron un intenso partido en el Metropolitano. El equipo local se adelantó rápidamente al minuto 8: José Enamorado cobró un tiro libre, Guillermo Paiva desvió de cabeza y Yimmi Chará aprovechó la mala salida de Andrés Mosquera Marmolejo para abrir el marcador. Santa Fe reaccionó y logró empatar al 30’, pero el gol fue anulado por fuera de lugar tras revisión del VAR, luego de que Emanuel Olivera enviara el balón al fondo del arco tras un rebote. Antes del descanso, Cristian Mafla tuvo una clara opción de cabeza, pero el balón se fue desviado.
En el segundo tiempo, el duelo se tornó de ida y vuelta. Los arqueros Mauro Silveira y Marmolejo fueron protagonistas con sus intervenciones. Santa Fe logró el empate con un golazo de chilena de Hugo Rodallega, tras un tiro de esquina y un despeje corto de la defensa rival. Junior insistió con remates de Enamorado y Steven Rodríguez, pero el portero visitante evitó la caída de su arco. En el minuto 96, un contragolpe finalizó con gol de Harold Santiago Mosquera para el 2-1 definitivo. Con este resultado, Santa Fe suma 25 puntos y Junior queda con 31.
A la misma hora, en un juego entre equipos de la parte alta de la tabla, Independiente Medellín venció 3-0 a Atlético Bucaramanga, en el estadio Atanasio Girardot. El 'poderoso' se repuso de la paliza 5-2 que le propinó Nacional en la fecha anterior y le bastó en el primer tiempo para pasarle por encima a los 'leopardos'. Brayan León (5'), Francisco Fydriszewski (38') y Léider Berrío (40') fueron los encargados de sellar el triunfo de los dirigidos por Alejandro Restrepo.
En el cierre de la jornada de este lunes, Millonarios y Once Caldas igualaron 0-0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín y se hicieron daño, puesto que ambos necesitaban ganar para tener mayores probabilidades de clasificar. Las tablas los deja en la cuerda floja a falta de dos fechas por jugar.
Pasto 4-1 Deportivo Pereira
Águilas Doradas 1-0 Envigado
Deportivo Cali 0-1 Alianza
La Equidad 0-1 Fortaleza
Medellín 3-0 Bucaramanga
Junior 1-2 Santa Fe
Millonarios 0-0 Once Caldas
Jueves 30 de octubre
Unión Magdalena vs. Tolima
Llaneros vs. Atlético Nacional
Boyacá Chicó vs. América (Aplazado)
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Bucaramanga
|18
|10
|4
|4
|29
|16
|13
|34
|2
|Medellín
|18
|10
|4
|4
|39
|27
|12
|34
|3
|Fortaleza
|18
|9
|7
|2
|24
|16
|8
|34
|4
|Atlético Nacional
|17
|8
|7
|2
|32
|21
|11
|31
|5
|Junior
|18
|9
|4
|5
|32
|23
|9
|31
|6
|Tolima
|17
|9
|2
|6
|22
|15
|7
|29
|7
|Águilas Doradas
|18
|7
|6
|5
|27
|23
|4
|27
|8
|Alianza
|18
|7
|5
|6
|22
|21
|1
|26
|9
|Santa Fe
|18
|6
|7
|5
|19
|17
|2
|25
|10
|Llaneros
|17
|7
|4
|6
|16
|16
|0
|25
|11
|América
|17
|6
|5
|6
|18
|16
|2
|23
|12
|Once Caldas
|18
|6
|5
|7
|19
|23
|-4
|23
|13
|Millonarios
|18
|6
|4
|8
|20
|24
|-4
|22
|14
|Deportivo Cali
|18
|5
|5
|8
|21
|26
|-5
|20
|15
|Unión Magdalena
|17
|5
|3
|9
|20
|27
|-7
|18
|16
|Deportivo Pereira
|18
|4
|6
|8
|18
|28
|-10
|18
|17
|Pasto
|18
|3
|7
|8
|23
|27
|-4
|16
|18
|Envigado
|18
|3
|7
|8
|14
|21
|-7
|16
|19
|Boyacá Chicó
|17
|3
|7
|7
|13
|23
|-10
|16
|20
|La Equidad
|18
|2
|5
|11
|9
|27
|-18
|11
