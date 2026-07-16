Junior avisó a sus rivales; "vamos a defender el título, vamos por el tricampeonato"

Este jueves, Alfredo Arias habló con los medios de comunicación en la sede del club, en la previa del debut en la Liga BetPlay II-2026 y con la mirada puesta en los nuevos retos que tendrá Junior.

El estratega uruguayo reveló que no contará con dos futbolistas y ya les avisó que deberán buscar club para el segundo semestre "no voy a decir quiénes son los dos que saldrán de Junior, pero ellos ya lo saben, ya lo hablé con ellos no hay ninguna falta de respeto, le dije que ustedes no serían contados en los 25 y tendrán que buscar equipo y han jugado poco y saldrán este semestre. No veo por donde que necesitemos más jugadores", inició diciendo.

Además, sacó pecho y advirtió que quieren salir campeones de nuevo: "¿vamos a defender el título?, sí, vamos a defender el título, y como dije en el anterior semestre: acá está el cinturón, y hasta que no nos noqueen y digan no va más, nosotros somos los campeones y bicampeones".



Arias complementó la idea, y recordó momentos del primer semestre "este equipo, en los peores momentos, dijo: 'acá estamos nosotros, que somos los campeones'. Y a todo el que se nos puso al frente le ganamos; les ganamos a todos los que había que ganar. En este caso sé que todos piensan en la Copa Libertadores, pero no hay que ir más allá de eso. Nuestro objetivo siempre es el próximo partido. Eso sí, vamos por el tricampeonato y, después de terminar este campeonato, ahí sí pensaremos en la Libertadores".

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🏆🦈 “Somos los BICAMPEONES y vamos por el TRICAMPEONATO.”



🗣️ Las palabras del Alfredo Arias sobre las expectativas del semestre para Junior. pic.twitter.com/0FNWsO5lhQ — Toque Sports (@ToqueSports) July 16, 2026

Cabe recordar que Junior hizo oficial los siguientes refuerzos: Pablo Ortiz proveniente de FC Banik Ostrava de la liga de República Checa, y también la contratación de Francisco Fydriszewski, proveniente de Independiente Medellín.

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¿Cuándo es el debut de Junior en la Liga BetPlay II-2026?

El cuadro 'tiburón' iniciará su camino en la Liga BetPlay II-2026 este sábado 25 de julio, cuando visite a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, a partir de las 8:15 de la noche. Junior afrontará este nuevo reto con la ilusión de seguir haciendo historia y conseguir el anhelado tricampeonato, un objetivo que tiene motivados a todos en la ciudad y que llena de ilusión a toda la afición barranquillera.