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Así quedó Fernando Gaviria, tras dura caída en el Tour de Francia; uniforme roto y herido

Vea las impactantes imágenes del ciclista colombiano del Caja Rural, Fernando Gaviria, quien terminó en el suelo, producto de un enredón en el embalaje final.

Por: EFE
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, se retiró del Tour de Francia 2026, tras una dura caída
Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, se retiró del Tour de Francia 2026, tras una dura caída
AFP

El colombiano, Fernando Gaviria, abandonó el Tour de Francia tras haberse fracturado la clavícula izquierda en una caída en el 'sprint' final de la duodécima etapa, indicó su equipo, el Caja Rural.

El ciclista de La Ceja se cayó a falta de 200 metros para la meta y arrastró a varios ciclistas. El corredor cruzó la meta con el brazo inmovilizado y las pruebas posteriores a las que fue sometido revelaron una fractura de la clavícula izquierda, indicó el Caja Rural.

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El director del equipo, Juanma Hernández, lamentó la baja del corredor, que se suma a la de otro de sus ciclistas, el neerlandés Alex Molenaar, en la sexta etapa, camino de Gavarnie.

"Para nosotros es muy duro, era una de nuestras opciones, en la etapa de hoy podía haber quedado en el top-5", dijo.

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Agregó que las conversaciones para renovar su contrato están muy avanzadas, le deseó una pronta recuperación "con la idea de que siga" en el equipo.

"Es un corredor que trasmite, que trabaja bien ayudando a los más jóvenes y es un orgullo tener a un corredor así", afirmó.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, en medio del Tour de Francia 2026
Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, en medio del Tour de Francia 2026
Twitter Oficial del Caja Rural

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"Hemos perdido dos piezas muy importantes. Ahora tenemos que cambiar el chip, llega la montaña, será difícil ganar una etapa pero lo vamos a intentar", afirmó.

Gaviria disputaba su tercer Tour de Francia, sin que haya podido acabar ninguno. En 2018 ganó dos etapas y vistió el maillot amarillo durante una jornada, antes de abandonar en la duodécima jornada, mientras que en 2024 abandonó en la 17.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, en medio del Tour de Francia 2026
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Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, en medio del Tour de Francia 2026
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