Para Néstor Lorenzo la única opción no es la Selección Colombia; otras Federaciones lo han llamado

Cuando se agotan las instancias en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y solamente falta por definirse el cuadro de honor, con Argentina y España como finalistas para el 19 de julio; en nuestro país se sigue hablando de la Selección Colombia, ante la definición que se deberá tomar con respecto a la renovación de contrato del entrenador Néstor Lorenzo, pensando en la Copa América 2028, las próximas eliminatorias y la Copa del Mundo 2030.

Y en ese sentido se confirmaron en la presente semana los primeros acercamientos entre la Federación Colombiana de Fútbol y el adiestrador argentino, que tiene vinculación hasta el próximo 31 de julio, en pro de comenzar a analizar los pasos a seguir.

Una fuente consultada este jueves por Gol Caracol en el seno dirigencial de la FCF comentó al respecto que "es cierto lo que se ha dicho en prensa, estuvimos en conversaciones un par de días. Ahí lo que viene es que toca esperar el tema legal del Comité Ejecutivo de la Federación, vamos a estar en contacto en estos días, Ramón estará estos días en el cierre del Mundial y la otra semana se quedó de hablar de nuevo".

El tema legal al que se hace referencia tiene que ver con la presencia de Ramón Jesurún por más de 12 años en el Comité y la reciente demanda, vía recurso de reposición ante el Ministerio del Deporte, de su elección presentada por José Augusto Cadena, directivo del Cúcuta Deportivo.



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Sin embargo y más allá de esto, la misma fuente complementó y aseguró que "según nos hemos enterado y después del Mundial 2026, al profesor Lorenzo y a su entorno lo han sondeado desde otras federaciones en el exterior. Nos dicen que unas son de Europa y también de Medio Oriente".

Gol Caracol buscó establecer contacto con el profesor Lorenzo y con su entorno con el fin de encontrar alguna declaración con relación a su futuro profesional, pero no encontró respuesta.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Fotografías de: Colprensa

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Por ahora, lo único confirmado es que de seguir en el banquillo del seleccionado colombiano, el DT deberá buscarle reemplazo a sus asistente Luis Amaranto Perea, quien aceptó una propuesta del Independiente Medellín y ya trabaja para encarar la Liga Betplay II 2026 del fútbol colombiano.