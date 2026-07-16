Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Para Néstor Lorenzo la única opción no es la Selección Colombia; otras Federaciones lo han llamado

Para Néstor Lorenzo la única opción no es la Selección Colombia; otras Federaciones lo han llamado

En las últimas hora se ha hablado en nuestro país de la renovación de contrato del argentino Néstor Lorenzo, quien subió acciones a nivel internacional tras el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jul, 2026
Comparta en:
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
AFP

Cuando se agotan las instancias en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y solamente falta por definirse el cuadro de honor, con Argentina y España como finalistas para el 19 de julio; en nuestro país se sigue hablando de la Selección Colombia, ante la definición que se deberá tomar con respecto a la renovación de contrato del entrenador Néstor Lorenzo, pensando en la Copa América 2028, las próximas eliminatorias y la Copa del Mundo 2030.

Jhon Arias, jugador colombiano, celebra un gol con Palmeiras
Colombianos en el exterior

En Palmeiras están ansiosos por el regreso de Jhon Arias; lo quieren jugando ya con el 'verdao'

Y en ese sentido se confirmaron en la presente semana los primeros acercamientos entre la Federación Colombiana de Fútbol y el adiestrador argentino, que tiene vinculación hasta el próximo 31 de julio, en pro de comenzar a analizar los pasos a seguir.

Una fuente consultada este jueves por Gol Caracol en el seno dirigencial de la FCF comentó al respecto que "es cierto lo que se ha dicho en prensa, estuvimos en conversaciones un par de días. Ahí lo que viene es que toca esperar el tema legal del Comité Ejecutivo de la Federación, vamos a estar en contacto en estos días, Ramón estará estos días en el cierre del Mundial y la otra semana se quedó de hablar de nuevo".

El tema legal al que se hace referencia tiene que ver con la presencia de Ramón Jesurún por más de 12 años en el Comité y la reciente demanda, vía recurso de reposición ante el Ministerio del Deporte, de su elección presentada por José Augusto Cadena, directivo del Cúcuta Deportivo.

Jhon Lucumí, defensor colombiano que milita en Bolonia de la Serie A.
Colombianos en el exterior

Jhon Lucumí no es 'presa fácil' en este mercado; gigante europeo "debe actuar con rapidez"

Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander.
Exclusivo
Colombianos en el exterior

"Cuando Gustavo Puerta llegó a Racing de Santander era un desconocido; recaló casi de una carambola"

Publicidad

Sin embargo y más allá de esto, la misma fuente complementó y aseguró que "según nos hemos enterado y después del Mundial 2026, al profesor Lorenzo y a su entorno lo han sondeado desde otras federaciones en el exterior. Nos dicen que unas son de Europa y también de Medio Oriente".

Gol Caracol buscó establecer contacto con el profesor Lorenzo y con su entorno con el fin de encontrar alguna declaración con relación a su futuro profesional, pero no encontró respuesta.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Fotografías de: Colprensa

Publicidad

Por ahora, lo único confirmado es que de seguir en el banquillo del seleccionado colombiano, el DT deberá buscarle reemplazo a sus asistente Luis Amaranto Perea, quien aceptó una propuesta del Independiente Medellín y ya trabaja para encarar la Liga Betplay II 2026 del fútbol colombiano.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Néstor Lorenzo

FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad