Mercado de fichajes del fútbol colombiano; Duván Vergara podría regresar a la Liga BetPlay

El mercado de fichajes del fútbol colombiano no se detiene. Con el inicio del segundo semestre cada vez más cerca, los clubes de la Liga y el Torneo BetPlay siguen moviéndose para reforzar sus plantillas. En Gol Caracol le contamos las últimas novedades y los movimientos más importantes.

Deportivo Cali

El cuadro 'azucarero' hizo oficial dos refuerzos de peso: primero el regreso del canterano Nicolás Benedetti, y la contratación del central José Luis Moya, para comandar la línea defensiva de los dirigidos por Rafael Dudamel.

Atlético Nacional

En charla con Win Sports, el técnico Lucas González reveló que quieren fichar a Duván Vergara por ser un jugador diferencial, pero sabe que no será una negociación sencilla con Racing de Avellaneda.

AFICIÓN DE NACIONAL AFP

Atlético Bucaramanga

Ya se encuentran en la 'ciudad bonita' el arquero Diego Novoa tras salir libre de Millonarios, al igual que el volante Victor Cantillo, tras su paso en Remo de la Serie B de Brasil, para suplir la posición de Gustavo Charrupí. Se espera que ambos jugadores presenten exámenes médicos y puedan ser oficializados por el 'leopardo' en las próximas horas.



Deportivo Pasto

Los 'volcanicos' oficializaron la llegada del experimentado futbolista y campeón de Copa Libertadores en 2016 con Nacional: Andrés Felipe Ibargüen, el extremo llega siendo agente libre tras su salida de Once Caldas.

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Boyacá Chicó

Restan pocos detalles para que Jefferson Mena, capitán y campeón con Bucaramanga, se vista con los colores del 'ajedrezado', al igual que Sebastián Peñaloza e Isaac Camargo.

Independiente Medellín

El poderoso sigue reforzandose, ahora con el defensor Alfonso Simarra surgido en Junior de Barranquilla, y con pasado en Alianza FC y Deportes Tolima. El futbolista llega procedente del fútbol venezolano. Jeison Medina también fue oficializado, tras su paso en Liga de Quito de Ecuador.

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Real Cartagena

En la primera B, los equipos también se refuerzan. Y así los cartageneros lograron la contratación de Edinson López, procedente de Envigado, y también de Jean Pineda, con pasado en el club y que estaba actuando en Águilas Doradas.