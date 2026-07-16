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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Mercado de fichajes del fútbol colombiano; Duván Vergara podría regresar a la Liga BetPlay

Mercado de fichajes del fútbol colombiano; Duván Vergara podría regresar a la Liga BetPlay

A pocos días del inicio de la Liga BetPlay, varios clubes ya oficializaron refuerzos, mientras otros avanzan por fichajes de peso. Conozca aquí las últimas novedades del mercado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Mercado de fichajes FPC
Mercado de fichajes FPC
AFP

El mercado de fichajes del fútbol colombiano no se detiene. Con el inicio del segundo semestre cada vez más cerca, los clubes de la Liga y el Torneo BetPlay siguen moviéndose para reforzar sus plantillas. En Gol Caracol le contamos las últimas novedades y los movimientos más importantes.

Jugadores de la Selección Argentina con pancarta, afirmando que "las Malvinas son de ellos".
Gol Caracol

Cuál sería la sanción para Argentina por mostrar una pancarta sobre las Malvinas en el Mundial 2026

Lamine Yamal y Lionel Messi se enfrentarán en la gran final del Mundial 2026.
Gol Caracol

Lionel Messi vs. Lamine Yamal; así llegan las dos figuras, a la gran final del Mundial 2026

Deportivo Cali
El cuadro 'azucarero' hizo oficial dos refuerzos de peso: primero el regreso del canterano Nicolás Benedetti, y la contratación del central José Luis Moya, para comandar la línea defensiva de los dirigidos por Rafael Dudamel.

Atlético Nacional
En charla con Win Sports, el técnico Lucas González reveló que quieren fichar a Duván Vergara por ser un jugador diferencial, pero sabe que no será una negociación sencilla con Racing de Avellaneda.

AFICIÓN DE NACIONAL
AFICIÓN DE NACIONAL
AFP

Atlético Bucaramanga
Ya se encuentran en la 'ciudad bonita' el arquero Diego Novoa tras salir libre de Millonarios, al igual que el volante Victor Cantillo, tras su paso en Remo de la Serie B de Brasil, para suplir la posición de Gustavo Charrupí. Se espera que ambos jugadores presenten exámenes médicos y puedan ser oficializados por el 'leopardo' en las próximas horas.

Deportivo Pasto
Los 'volcanicos' oficializaron la llegada del experimentado futbolista y campeón de Copa Libertadores en 2016 con Nacional: Andrés Felipe Ibargüen, el extremo llega siendo agente libre tras su salida de Once Caldas.

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Boyacá Chicó
Restan pocos detalles para que Jefferson Mena, capitán y campeón con Bucaramanga, se vista con los colores del 'ajedrezado', al igual que Sebastián Peñaloza e Isaac Camargo.

Independiente Medellín
El poderoso sigue reforzandose, ahora con el defensor Alfonso Simarra surgido en Junior de Barranquilla, y con pasado en Alianza FC y Deportes Tolima. El futbolista llega procedente del fútbol venezolano. Jeison Medina también fue oficializado, tras su paso en Liga de Quito de Ecuador.

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Real Cartagena
En la primera B, los equipos también se refuerzan. Y así los cartageneros lograron la contratación de Edinson López, procedente de Envigado, y también de Jean Pineda, con pasado en el club y que estaba actuando en Águilas Doradas.

Teófilo Gutiérrez, campeón de Liga Betplay 2025-II con Junior de Barranquilla.jpg
Gol Caracol

Teófilo Gutiérrez sacó a relucir 'reliquia' con campeón del mundo, tras triunfo de Argentina

Jugadores de la Selección Argentina formadas, previo a duelo del Mundial 2026.
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En Inglaterra le dejaron 'palazo' a Argentina, tras eliminación; "las Malvinas son nuestras"

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