¿Cuáles son los negocios de Ómar Pérez y por qué se quedó a vivir en Colombia?

Ómar Pérez no solamente es reconocido como uno de los mejores y más importantes futbolistas que han pasado por nuestro fútbol; sino que también como un visionario empresario, que, además de montar su restaurante de comida argentina, de igual manera instaló su escuela de formación para las jóvenes promesas en el balompié. Todo esto, en Colombia.

Y es que, pensando en lo que sería su vida después del retiro, el exjugador incursionó en el mundo culinario, fundando a Santiago del Estero. Esta parrilla la inspiró en la comida argentina, buscando traer e instalar esa cultura del asado, el fernet y demás, que tanto caracteriza al país campeón del mundo.

En el lugar también hay shows musicales en vivo, de los cuales destaca el rock, pero también el tango; un ritmo muy característico de esa cultura argentina, donde él se crio y formó, no solo como persona, sino que también como futbolista.

El restaurante, que está ubicado en Chía; más específicamente en la Cra 2 este #24-150, es uno de los lugares más conocidos por los bogotanos y la gente aledaña a la capital.



Los precios de las carnes, bebidas y más tiene variedad, dependiendo de la cantidad y lo que el consumidor desee; hecho que lo hace un espacio ideal para compartir en familia, pareja, amigos o, incluso, solo.

Cabe destacar que a Ómar Pérez se le ve muy a menudo por el lugar, en donde comparte con las personas; especialmente los hinchas de Independiente Santa Fe, quienes le piden fotos, autógrafos y más.

Pero esto no es todo, pues, en su intención de seguir ligado al fútbol; el exfutbolista argentino fundó su propia escuela de formación deportiva, a la cual nombró ‘Academia OP10’.

“La Academia OP 10 ofrece a sus deportistas y padres de familia una experiencia de formación deportiva basada en el juego, con entrenamientos de alta calidad y servicios complementarios que permitan que niños y niñas disfruten aprendiendo y perfeccionando sus habilidades en la práctica del futbol, formándolos integralmente y estimulando el liderazgo en cada uno de sus deportistas”, describió el argentino a su escuela de fútbol, en su página web, donde los niños y niñas pueden inscribirse para empezar a hacer parte de esta familia.

Hay sedes de entrenamiento en Chía, la Universidad de la Sabana y Bosa.

Con su familia ya instalada en nuestro país y sus varias empresas en Colombia, el argentino parece ser que está muy a gusto aquí. Incluso, pese a que ya son varios años los que han pasado desde que se retiro.