Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Teófilo Gutiérrez sorprendió con un noble gesto hacia los árbitros en Fortaleza vs. Junior

El ‘Perfume’ dio de qué hablar en el entretiempo en el Metropolitano de Techo, donde su equipo igualó sin goles con Fortaleza por la Liga BetPlay II-2025.

Por: Javier García
Actualizado: 8 de nov, 2025
Fortaleza vs. Junior, por la fecha 19 de la Liga BetPlay
