Teófilo Gutiérrez sorprendió con un noble gesto hacia los árbitros en Fortaleza vs. Junior

Este sábado, por la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025, Fortaleza se vio las caras con Junior de Barranquilla, en un partido que terminó igualado 1-1. José Cuenú abrió el marcador para el ‘tiburón’, mientras que Emilio Ariztizábal anotó el tanto del empate para el conjunto capitalino.

Los dirigidos por Alfredo Arias jugaron gran parte del compromiso con un hombre menos, tras la expulsión de José Cuenú a los 31 minutos de juego. Sin embargo, más allá del resultado en la capital de la República, hubo un gesto que llamó la atención y tuvo como protagonista a Teófilo Gutiérrez.

Al término del primer tiempo, el delantero se ubicó en la boca del túnel mientras los equipos se dirigían a los camerinos. Cuando los árbitros se disponían a ingresar, el ‘Perfume’ acompañó a la terna arbitral y pidió a la hinchada que mermara los insultos, gesto que fue bien recibido por los jueces, uno de los cuales le estrechó la mano en señal de agradecimiento.



Así fue el gesto de Teófilo Gutiérrez con los árbitros

¡Gran gesto de Teófilo Gutiérrez con los árbitros del juego en la salida de los equipos al terminar el primer tiempo! #LALIGAxWIN 😎⚽🦈 pic.twitter.com/HJ07S82GjD — Win Sports (@WinSportsTV) November 8, 2025