Tolima se quejó por el cambio de horario en la fecha 5 de los Cuadrangulares de Liga BetPlay

Recientemente, la Dimayor, ente encargado de organizar el torneo de la Primera División del Fútbol Colombiano, decidió cambiar los horarios de los partidos del Grupo B de los Cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-I, por lo que los partidos entre Independiente Santa Fe vs. La Equidad y Deportes Tolima vs. Once Caldas, se jugarán en simultaneo.

Así las cosas, el cuadro 'pijao' expresó su descontento con el cambio de horario anunciado por el ente organizador del campeonato colombiano. El equipo de Ibagué, que fue informado de que jugará contra Once Caldas a las 6:00 p.m. el próximo domingo, en lugar de las 7:15 p.m. como estaba inicialmente programado, manifestó su inconformidad a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Hemos sido notificados del cambio de horario del partido ante Once Caldas por la fecha 5 de los cuadrangulares finales. Nos resulta particular que la información y decisiones de la DIMAYOR primero sean difundidas en redes sociales de terceros, antes que en los canales oficiales de esta entidad”, de esta manera dio inicio el comunicado oficial el cual fue compartido a través de las redes sociales del club.

“Respetamos la sana competencia, creemos en la transparencia, pero no compartimos los cambios de programación a 48 horas del partido. Los horarios de juego fueron pactados y aceptados con anterioridad, por lo tanto, no deben ser modificados de acuerdo con las conveniencias de los resultados”, agregó el comunicado argumentando más su inconformismo con la decisión.

“No consentimos que la DIMAYOR cambie deliberadamente los horarios de los partidos en beneficio de unos y en detrimento de otros. En la fecha 5 de los cuadrangulares del 2023-ll, nuestros adversarios jugaron con horarios diferentes conociendo nuestros resultados sin que la DIMAYOR le importara buscar juegos simultáneos”, de esta manera finalizó el comunicado.

A pesar de que la Dimayor tomó esta decisión para garantizar igualdad de condiciones para los cuatro equipos, ya que en esta jornada podría definirse el finalista del grupo, el Tolima, que ocupa el segundo lugar en la tabla de posiciones del grupo, expresó su desacuerdo con esta medida.

¿Cómo se va a jugar la quinta fecha de los Cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-I?

