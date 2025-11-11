Tremendo susto en Cúcuta vs. Jaguares; jugador chocó con un rival y entró ambulancia a la cancha

Las emociones del Torneo BetPlay II-2025 continuaron este martes con el encuentro entre Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba, por la fecha 3 de los cuadrangulares finales. En el conjunto felino se llevaron tremendo susto por un jugador que quedó tendido sobre la cancha por un fuerte choque. La ambulancia tuvo que ingresar para atenderlo.

A los 61 minutos, en un balón por el aire, Jhon Valencia impactó con su codo en la cabeza a Ronaldo Lora, quien cayó mal y perdió el conocimiento. Los compañeros y rivales, muy alarmados, solicitaron el ingreso de la ambulancia.

Lora fue atendido por unos minutos, pero no tuvo que ser llevado a un centro médico. Salió por sus propios medios por un costado y en su lugar ingresó Jonathan Lovera.

Vea el video del choque de Ronaldo Lora en Cúcuta vs. Jaguares

