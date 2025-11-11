Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tremendo susto en Cúcuta vs. Jaguares; jugador chocó con un rival y entró ambulancia a la cancha

Tremendo susto en Cúcuta vs. Jaguares; jugador chocó con un rival y entró ambulancia a la cancha

Este martes, en partido por la fecha 3 del grupo A del Torneo BetPlay II-2025, un futbolista tuvo que ser atendido en ambulancia, tras fuerte choque.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2025
El jugador de Jaguares, Ronaldo Lora, sufrió un duro golpe en la cabeza.
El jugador de Jaguares, Ronaldo Lora, sufrió un duro golpe en la cabeza.
