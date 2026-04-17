"Un técnico en Millonarios nos echaba un líquido que le dio una bruja, un día no me echó e hice gol"

Óscar 'el Pájaro' Juárez tiene una memoria fotográfica. Aún conserva vivos los momentos que precedieron su contratación por parte de Millonarios, proveniente del San Martín de Tucumán, de Argentina, y también instantes curiosos que pasó en medio de ese proceso de adaptación al fútbol colombiano y a un nuevo entorno como el que lo recibió en Bogotá. Así se mostró el argentino en una charla abierta y sincera en el 'Anecdotario', de 'Gol Caracol'.

"Yo venía de un equipo del interior como San Martín de Tucumán, tenía referencias de que llegaba al equipo grande de Colombia, que venía en reemplazo de Funes (Juan Gilberto), un muchacho que había hecho goles, con potencia y fuerza y mira como son las cosas; Funes no ganó campeonatos, yo llegué y ganamos. No estoy diciendo que por mi presencia fueron los títulos, pero las cosas se dieron así", inició Juárez, al evocar cómo se dio su contratación.

¿Quién fue a buscarlo a Argentina para traerlo a Millonarios?

"Lo sorprendente es que Guillermo Gómez, directivo de Millonarios, lo vendió a Funes y tenía que conseguir un '9'. Iba a ver a dos jugadores: Aredes (Raúl), quien después vino al Cali, y Apud (Antonio), justo era el clásico San Martín vs. Atlético Tucumán. Pero le gustó como jugaba yo, se hizo la negociación, como digo yo, me compraron en el entretiempo. Llegué a Buenos Aires a arreglar y el ofrecimiento económico era superior a lo que ganaba en San Martín y no lo pensé más. Vine a Millonarios, a la capital. Y la verdad que me costó acomodarme".

Pagaron por usted y lo trajeron, ¿cuánto valdría el 'Pájaro' Juárez hoy?

"No sé. Comparto lo que dice 'el Flaco' Gareca, que nosotros jugamos en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado, porque hoy estaríamos jugando en Europa, hoy con la globalización es más fácil. Yo hice en una temporada 24 goles y ahora dicen que entra el goleador y ese que entra tiene 5 tantos. 'El Flaco' hacía 26 o 27 goles por temporada, 'Checho' Angulo anotaba, 'Gambeta' Estrada también, Arnoldo hacía goles y pues aún así era más complicado trascender".



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¿Qué técnico lo recibió en Millonarios?

"Me recibe Eduardo Julián Retat, digamos que tenía sus sistemas de trabajo, su disciplina, el hecho de ser derecho, renegaba mucho y en ese momento me costó acomodarme a la filosofía, a la manera de pensar, en esa época, por ejemplo, se jugaba con dos delanteros. Hay veces que jugaba con Arnoldo Iguarán y otras veces iba al banquillo. Esto, hasta que se me abrió el arco. (Retat) lo mandaba al 'Nano' Prince a que me diera pata y ahí dijo: "él va a andar bien, porque se aguanta todo".

¿Tenía sus cuentos, sus agüeros el profesor Retat?

"Retat subía al bus y tenía un líquido verde que le dio la bruja de Santa Marta, eso era para ganar. Me lo ponía y no metía goles. Entonces, un día me le escondí en el bus, no me lo puso (el líquido) y ese día hice el primer gol. Ahí le dije a Eduardo que nunca más me pusiera eso. Y bueno, creo que eso es parte de la idiosincracia del fútbol colombiano. Vos entrabas al vestuario y estaba lleno de imágenes de la Virgen, de Cristo, veías líquidos que daba el chamán, también los santos, cada uno llevaba eso. Era una mezcla de todo, porque teníamos jugadores del Valle, de la Costa Norte, del Pacífico, de Antioquia, de Manizales, de Bogotá. Uno tenía que entender eso".

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Vea acá la entrevista de Óscar 'el Pájaro' Juárez en el Anecdotario de Gol Caracol