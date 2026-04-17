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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Un técnico en Millonarios nos echaba un líquido que le dio una bruja, un día no me echó e hice gol"

"Un técnico en Millonarios nos echaba un líquido que le dio una bruja, un día no me echó e hice gol"

Las cábalas y agüeros tienen cientos de historias en los equipos de fútbol. Y en el caso del fútbol colombiano, surgió un cuento de una figura de paso por Millonarios.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 17 de abr, 2026
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'El Pájaro' Juárez, tercero abajo de izquierda a derecha, en el juego de despedida de Arnoldo Iguarán.
'El Pájaro' Juárez, tercero abajo de izquierda a derecha, en el juego de despedida de Arnoldo Iguarán.
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