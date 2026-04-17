"En Selección Colombia, ni en el fútbol colombiano hay un Arnoldo Iguarán, era un tanque"

Óscar Eduardo 'el Pájaro' Juárez quedó en la historia de Millonarios al ser figura en los títulos de 1987 y 1988, junto a otros jugadores de reconocimiento como Eduardo Pimentel, Mario Vanemerak, 'Panza' Videla, Carlos 'Gambeta' Estrada y Arnoldo Iguarán, entre otros. El argentino, que se residenció en nuestro país, evocó esos tiempos en una entrevista en nuestro 'Anecdotario', y le dio un vistazo a los compañeros de mayor calidad con los que compartió con la camiseta de los 'embajadores'.

Y en ese sentido, el antiguo delantero, que también pasó por clubes como Medellín, Cali y Cúcuta Deportivo, puso a uno de sus socios en el ataque del conjunto que dirigía en ese entonces Luis 'Chiqui' García por encima de los demás.

"Arnoldo Iguarán era impresionante, era un tanque completo, una cosa de locos, olvídate...Él iba y chocaba, en saltabilidad era muy bueno, lo tenía todo", inició Juárez, quien de paso confesó que "tuvimos una afinidad, porque poco nos gustaban los entrenamientos. Eramos de los más perezosos del grupo".

'El Guajaro' fue mundialista con la Selección Colombia en Italia 90 e hizo parte de la era gloriosa que llideró Francisco Maturana como entrenador. Así dejó un legado. Así, a la hora de las comparaciones, 'El Pájaro' dejó una sentencia al analizar el fútbol de hoy. "En la actualidad no hay uno como Iguarán, no lo he visto. Hay un dato; un día hicieron una prueba de los 100 metros llanos, eso fue hace casi 30 o 40 años e Iguarán los hizo en 11 segundos y sin ser atleta, sin posicionarse como un atleta. Tenía una masa muscular impresionante, era cero de grasa. Creo que Arnoldo comió pescado desde que nació, le dieron pescado, no le dieron leche".



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El alto nivel del fútbol colombiano

'El Pájaro' Juárez no solamente elogió a Iguarán, también puso su mira en otras figuras del tiempo en el que desfiló por las canchas de Colombia. "Antes, por ejemplo, te traían a jugadores extranjeros que realmente eran buenos y ante eso, el colombiano tenía que ser muy bueno, había 16 equipos, no es como ahora que tenés 36 equipos".

Rubén Darío Hernández y 'el Pájaro' Juárez, exjugadores de Millonarios. Colprensa

"Siempre digo que Bernardo Redín fue el que hizo famoso al 'Pibe' Valderrama, ese jugaba mucho. También estaban hombres como Rincón (Freddy), 'El Panza' Videla, Mario Vanemerak, que fueron mis compañeros; jugadores extranjeros que eran de selección, verlo patear al 'Mortero' Aravena los tiros libres era una locura, un 'Flaco' Gareca que hacía goles, un arquero como Julio Falcioni que tenía los brazos hasta las rodillas y era un lío hacerle gol, 'Pelusa' Perez y Óscar pareja; Willington Ortiz, que era una culebra. Era alta la exigencia", complementó el argentino.

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Vea acá la entrevista completa con Óscar 'el Pájaro' Juárez