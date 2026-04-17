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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En Selección Colombia, ni en el fútbol colombiano hay un Arnoldo Iguarán, era un tanque"

"En Selección Colombia, ni en el fútbol colombiano hay un Arnoldo Iguarán, era un tanque"

En Gol Caracol hablamos con un exjugador de Millonarios que se rindió ante las condiciones que vio en Arnoldo Iguarán, un histórico del club bogotano y de nuestro balompié.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Óscar 'Pájaro' Juárez y Arnoldo Iguarán, viejas figuras de Millonarios
Óscar 'Pájaro' Juárez y Arnoldo Iguarán, viejas figuras de Millonarios
Colprensa

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