Unión Magdalena denunció a conocido jugador suyo por presuntas apuestas; “penalti y expulsión”

La crisis deportiva del Unión Magdalena pasó del plano deportivo al institucional, pues el club descendió a segunda división con varias fechas de anticipación y ahora uno de sus futbolistas fue señalado de actuar a favor de apostadores.

Las acusaciones tienen que ver con el encuentro en el que el ‘Ciclón’ perdió 0-2 en condición de local frente a Deportes Tolima en la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II, choque escenificado el jueves 30 de octubre en el estadio Sierra Nevada de la capital atlanticense.

En el compromiso, hubo un penalti a favor del cuadro ‘pijao’ en el minuto 31, el cual fue errado por el delantero Adrián Parra. Y posteriormente, en el minuto 36, hubo tarjeta roja directa para Héctor Urrego, experimentado defensa del Unión.

Estas situaciones fueron consideradas por el presidente del conjunto magdalenense como hechos cometidos intencionalmente por Urrego, de 32 años de edad y amplio recorrido en el fútbol profesional colombiano.

De hecho, el jugador, que rechazó la versión del directivo, es recordado en Bogotá porque escribió una de las páginas doradas de Independiente Santa Fe en 2016, cuando con un gol suyo el conjunto ‘cardenal’ consiguió su novena estrella.

Por ello, el dirigente Eduardo Dávila manifestó en el programa radial Zona libre de Humo que había denunciado al zaguero por dicha situación.



Presidente de Unión Magdalena denuncia a jugador suyo por apuestas

Dávila, mandamás de la escuadra de Santa Marta, dijo en el medio de comunicación anteriormente mencionado que no tiene pruebas, pero que pese a ello, llevó el caso a la justicia.

“Lo que sucedió fue gravísimo con el muchacho Urrego, que nos ha creado muchas dudas con el penalti y con la expulsión. Hay muchos rumores alrededor de él. Estamos haciendo la investigación, eso lo tiene la Fiscalía”, dijo en principio.

Y agregó que se basó en su intuición para creer que el defensor quiso amañar el resultado del partido: “Estoy convencido que sí, lo que pasa es que no tengo pruebas por eso lo denunciamos para que se haga la investigación”.

Además, agregó que no sospecha de más futbolistas: “Solamente es Urrego, yo tengo mucha experiencia en el fútbol y veo las malas intenciones cuando jugadores se hacen expulsar. En este caso eso sucedió, y no solo con la expulsión, sino con el penalti también, fueron 2 fallas que se cometieron”.

Y cerró apuntando que su club por ahora no tomará medidas: “Hasta que no haya investigación y resultados, no podemos hacer nada”.