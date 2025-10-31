Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Unión Magdalena denunció a conocido jugador suyo por presuntas apuestas; “penalti y expulsión”

Unión Magdalena denunció a conocido jugador suyo por presuntas apuestas; “penalti y expulsión”

Eduardo Dávila, máximo accionista del equipo ‘bananero’, manifestó en medios de comunicación que el futbolista en cuestión cometió una pena máxima y se hizo echar a propósito.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 31 de oct, 2025
Unión Magdalena denuncia a jugador Héctor Urrego por supuestas apuestas.
Unión Magdalena denunció a uno de sus jugadores más conocidos.
Foto: Unión Magdalena.

