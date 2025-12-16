Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior, campeón de la Liga BetPlay II-2025: ganó la estrella 11, tras vencer 4-0 a Tolima

Junior, campeón de la Liga BetPlay II-2025: ganó la estrella 11, tras vencer 4-0 a Tolima

Con José Enamorado como figura, de la mano de Alfredo Arias y con un 'Teo' Gutiérrez que sigue haciendo historia, Junior logró el título, ganando 3-0 en la ida y 0-1 en la vuelta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de dic, 2025
Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2025, tras vencer a Deportes Tolima en la final
