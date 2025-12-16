Junior, campeón de la Liga BetPlay II-2025: ganó la estrella 11, tras vencer 4-0 a Tolima

Junior de Barranquilla está de fiesta. Este martes 16 de diciembre, se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2025 y se hizo con la estrella de Navidad. Razón por la que, desde ahora, tendrá once trofeos del rentado local en sus vitrinas. Y es que venció 0-1 a Deportes Tolima, en condición de visitante, lo que le permitió imponerse por 0-4 en el marcador global y celebrar.

Todo empezó el pasado viernes 12 de diciembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde el 'tiburón' ganó 3-0, con goles de Bryan Castrillón y doblete de José Enamorado. Con esa ventaja, los dirigidos por Alfredo Arias aterrizaron en Ibagué, con el objetivo de mantener la ventaja o, en su defecto, aumentarla, bajo un marco pintado de 'vinotinto y oro'.

En los primeros minutos, el 'pijao' salió con toda, en busca de acortar la diferencia. Sin embargo, no estuvo fino y quien no perdonó fue Junior de Barranquilla, por intermedio de su gran y máxima figura, José Enamorado, que se reportó al minuto 17. Baldado de agua fría para los hombres de Lucas González, ya que, ahora, debían remontar cuatro tantos en el marcador.

Ahora, pasó lo inesperado. Guillermo Paiva vio la roja, tras golpear a Marlon Torres, y eso le dio vida a Deportes Tolima, que volvió a tomar un aire. No obstante, no alcanzó y el tiempo se terminó. Junior se hizo con el título, celebró y bordó la estrella número 11 en su escudo. Locura, alegría y celebración en territorio barranquillero, donde sus hinchas están de fiesta.



José Enamorado celebra gol con Junior de Barranquilla - Foto: Colprensa

Ficha técnica de Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla, por la final de Liga BetPlay II-2025

Alineaciones titulares

Deportes Tolima: Cristopher Fiermarin; Yhorman Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Samuel Velásquez; Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira; Jersson Gonzalez, Kevin Pérez, Mauricio González; y Adrián Parra. D.T.: Lucas González.

Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Jhomier Javier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Didier Moreno, Jesús Rivas; Yimmi Chará, Bryan Castrillón, José Enamorado; y Guillermo Paiva. D.T.: Alfredo Arias.



Suplentes

Deportes Tolima: Gonzalo Lencina, Juan Torres, Juan José Mera, Cristian Trujillo, Junior Hernández, Jeinner Fuentes, Yoimar Moreno, Neto Volpi y Jáder Quiñones.

Junior de Barranquilla: Edwin Herrera, Carlos Esparragoza, Guillermo Celis, Teófilo Gutiérrez, Cristian Báez, Joel Canchimbo, Carlos Olmos, Andrés Steven Rodríguez y Jefersson Martínez.



Cambios

Deportes Tolima: Juan Torres por Juan Pablo Nieto; Gonzalo Lencina por Kevin Pérez; Yoimar Moreno por Jersson Gonzalez; Jáder Quiñones por Brayan Rovira.

Junior de Barranquilla: Guillermo Célis por Bryan Castrillón; Teófilo Gutiérrez por José Enamorado; Carlos Esparragoza por Jesús Rivas; Edwin Herrera por Jhomier Guerrero; Cristian Báez por Yimmi Chará.

Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Junior, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Amonestados

Deportes Tolima: Brayan Rovira, Marlon Torres, Samuel Velásquez y Jáder Quiñones.

Junior de Barranquilla: Teófilo Gutiérrez y Andrés Steven Rodríguez.



Expulsados

Deportes Tolima: no registra.

Junior de Barranquilla: Guillermo Paiva.



Goles

Deportes Tolima: no registra.

Junior de Barranquilla: José Enamorado.