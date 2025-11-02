Vea el golazo de Juan Bauzá, con Atlético Nacional vs. América de Cali, por Copa BetPlay

La ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025, entre Atlético Nacional y América de Cali, tuvo su primer gol por intermedio de Juan Bauzá. Todo ocurrió al minuto 36, cuando la defensa 'escarlata' se equivocó en salida y eso fue aprovechado por el cuadro 'verdolaga', gracias a su alta presión y la buena definición del argentino.

Cristian Tovar quiso jugar con Luis Paz, pero arriesgó mucho. De hecho, el mediocampista americano no tuvo margen para maniobrar y Mateus Uribe le arrebató el esférico. Rápidamente, le cedió el balón a Alfredo Morelos, quien levantó la cabeza y asistió a Juan Bauzá, que definió de primera intención, al ángulo del arco de Jorge Soto.

Juan Bauzá, jugador de Atlético Nacional, previo al partido contra América por Copa BetPlay Twitter de Atlético Nacional

Vea el gol de Juan Bauzá, con Atlético Nacional vs. América de Cali, por Copa BetPlay

Goooooooooolazooooo de Atlético Nacional

Gooooooooool de Juan Fco Bauzá pic.twitter.com/vW7VSUJLEp — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) November 3, 2025