Vea el golazo de Juan Bauzá, con Atlético Nacional vs. América de Cali, por Copa BetPlay

La ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025, entre Atlético Nacional y América de Cali, tuvo su primer gol por intermedio de Juan Bauzá. Todo ocurrió al minuto 36, cuando la defensa 'escarlata' se equivocó en salida y eso fue aprovechado por el cuadro 'verdolaga', gracias a su alta presión y la buena definición del argentino.
Cristian Tovar quiso jugar con Luis Paz, pero arriesgó mucho. De hecho, el mediocampista americano no tuvo margen para maniobrar y Mateus Uribe le arrebató el esférico. Rápidamente, le cedió el balón a Alfredo Morelos, quien levantó la cabeza y asistió a Juan Bauzá, que definió de primera intención, al ángulo del arco de Jorge Soto.
Goooooooooolazooooo de Atlético Nacional— ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) November 3, 2025
Gooooooooool de Juan Fco Bauzá pic.twitter.com/vW7VSUJLEp
