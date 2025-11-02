Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el golazo de Juan Bauzá, con Atlético Nacional vs. América de Cali, por Copa BetPlay

Vea el golazo de Juan Bauzá, con Atlético Nacional vs. América de Cali, por Copa BetPlay

La alta presión del equipo 'verdolaga' generó el error en defensa del conjunto 'escarlata' y Juan Bauzá aprovechó para inflar las redes y abrir el marcador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
Comparta en:
Juan Bauzá, autor del 1-0 para Atlético Nacional contra América de Cali, por Copa BetPlay 2025
Juan Bauzá, autor del 1-0 para Atlético Nacional contra América de Cali, por Copa BetPlay 2025
Atlético Nacional Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad