Atlético Nacional presenta una novedad para la semifinal de Copa BetPlay frente a América

Atlético Nacional y América de Cali volverán a verse las caras este domingo por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025, en un duelo que promete emociones en el Atanasio Girardot desde las 6:30 p. m. (hora colombiana)

Los dirigidos por Diego Arias buscarán aprovechar su localía para dar el primer golpe en la serie y acercarse a la defensa del título que conquistaron el año anterior.

Nacional con una novedad para enfrentar a América

Atlético Nacional goleó 5-2 a Medellín por la fecha 17 de la Liga BetPlay ll-2025 Colprensa

El cuerpo técnico de Nacional convocó a 22 jugadores, entre los que sobresale la reaparición de César Haydar, quien estuvo 77 días fuera de competencia por una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Aunque se estimaba un periodo de recuperación más largo, el defensor logró superar la molestia antes de lo previsto y está disponible para el crucial compromiso.

Publicidad

El último encuentro oficial de Haydar con el conjunto verdolaga fue el 16 de agosto, en el empate 2-2 frente a Fortaleza, válido por la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2025. Su regreso fortalece la zaga central en un momento clave de la temporada, donde el equipo busca mantener su solidez defensiva ante un rival que llega con confianza tras su rendimiento reciente en el torneo local.

Por otro lado, el club confirmó las ausencias de Juan José Arias y Juan Manuel Zapata. El primero continúa en proceso de readaptación en campo, mientras que el segundo realiza entrenamientos grupales controlados, por lo que ninguno estará disponible para el compromiso ante los ‘diablos rojos’.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante América 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/zgG87bedQU — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 2, 2025

Publicidad

A pesar de las bajas, la nómina de convocados presenta un notable poderío con la presencia de David Ospina, Matheus Uribe, Andrés Román, Jorman Campuzano, Marino Hinestroza, Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento, quienes liderarán la propuesta ofensiva del equipo paisa.

Por el lado de América, el defensor Josen Escobar y el zaguero central Jean Pestaña serán bajas confirmadas por sanción. En el caso de Pestaña, deberá cumplir dos fechas de suspensión, por lo que también se perderá el compromiso de vuelta. De esta manera, el futbolista solo podría reaparecer si América logra clasificar a la final del torneo.

Con un estadio que se espera lleno y una rivalidad histórica de por medio, Nacional buscará mantener su invicto en casa en la presente edición del torneo y dar el primer paso hacia una nueva final de la Copa BetPlay.