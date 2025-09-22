Atlético Nacional nada que anuncia a su nuevo DT y ya le 'robaron' un candidato

El club argentino Independiente presentó este lunes a Gustavo Quinteros como nuevo entrenador en reemplazo de Julio Vaccari, en una conferencia de prensa en la que el extécnico de Gremio y de las selecciones de Bolivia y Ecuador, entre otros, se mostró orgulloso de dirigir a "un club grande" como el 'Rojo' y feliz de volver a trabajar en su país.

El entrenador argentino llega para reemplazar a Julio Vaccari, que renunció al puesto el pasado 17 de septiembre tras una racha de diez partidos sin ganar, sumado a la descalificación del club de la Copa Sudamericana tras los hechos de violencia registrados el pasado 20 de agosto en Buenos Aires durante el duelo de vuelta de los octavos de final ante Universidad de Chile.

"Hay buen plantel, con buenos jugadores y podemos iniciar desde esta parte última de la temporada muchos resultados que nos den cosas importantes para el principio de la próxima", afirmó este lunes Quinteros, de reciente paso por Gremio, de donde fue despedido en abril por mal desempeño, y por Vélez Sarsfield de Argentina, donde logró la Liga Profesional de 2023.

Desde su perspectiva, la clave para impulsar al 'Rojo' en lo que queda del 2025 es "devolverle la confianza a los jugadores, recuperarlos individualmente para que cada uno juegue al máximo individual".

En referencia a los motivos para asumir el cargo, dijo: "Me sedujo que Independiente es un club grande que está en Argentina, la idea mía era volver".

El debut de Quinteros será este domingo nada menos que ante Racing, eterno rival de Independiente, por la décima fecha del Torneo Clausura.

"Cuando decidí venir, no pensé en el partido que me podía tocar, pensé en armar un equipo para pelear títulos. Nos tocó Racing. Es un equipo complicado como cualquier equipo del fútbol argentino, que hoy te proponen situaciones y te complican. Es muy difícil el fútbol argentino", dijo el entrenador.

"Jugar el clásico puede ser también para el jugador una oportunidad enorme para revertir una situación adversa", añadió, en alusión al mal presente de Independiente, que marcha último en la Zona A del Torneo Clausura, con cuatro unidades en ocho fechas.

Gustavo Quinteros es entrenador desde 2003 y dirigió a Argentinos Juniors, San Martín de San Juan y Vélez en Argentina; Blooming, Oriente Petrolero y Bolívar en Bolivia, donde también estuvo a cargo de la Selección nacional; en Ecuador también dirigió a la selección, además al Emelec; Universidad Católica y Colo Colo en Chile; Gremio en Brasil; Tijuana en México, Al-Nassr, en Arabia Saudí; y Al-Wasl, en Emiratos Árabes Unidos.