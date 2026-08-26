Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 4-2 Junior; están imparables

América de Cali está imparable en este segundo semestre del fútbol colombiano, y lo demostró ahora contra el bicampeón, el Junior de Barranquilla, venciéndolo 4-2, este miércoles, en Palmira.

Con goles de Marcos Mina, Tomás Ángel, Jhon Murillo y Yani Quintero, los dirigidos por David González siguen invictos en la Liga BetPlay 2026-II. Para los 'tiburones' descontaron Luis Fernando Muriel y Fabián Ángel.

Así las cosas, América de Cali es lider, con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate. 15 goles a favor y solamente dos en contra.

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Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 4-2 Junior: