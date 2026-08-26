Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 4-2 Junior; están imparables

América de Cali está imparable en este segundo semestre del fútbol colombiano, y lo demostró ahora contra el bicampeón, el Junior de Barranquilla, venciéndolo 4-2, este miércoles, en Palmira.
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Con goles de Marcos Mina, Tomás Ángel, Jhon Murillo y Yani Quintero, los dirigidos por David González siguen invictos en la Liga BetPlay 2026-II. Para los 'tiburones' descontaron Luis Fernando Muriel y Fabián Ángel.
Así las cosas, América de Cali es lider, con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate. 15 goles a favor y solamente dos en contra.
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Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 4-2 Junior:
|1
|América
|6
|5
|1
|0
|15
|2
|+13
|16
|2
|Llaneros
|5
|3
|2
|0
|7
|3
|+4
|11
|3
|Tolima
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|10
|4
|Medellín
|4
|3
|0
|1
|7
|5
|+2
|9
|5
|Bucaramanga
|5
|2
|3
|0
|6
|4
|+2
|9
|6
|Águilas Doradas
|4
|2
|2
|0
|6
|4
|+2
|8
|7
|Cúcuta
|6
|2
|2
|2
|5
|9
|-4
|8
|8
|Deportivo Cali
|4
|2
|1
|1
|6
|3
|+3
|7
|9
|Millonarios
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|+2
|7
|10
|Once Caldas
|5
|1
|3
|1
|9
|6
|+3
|6
|11
|Atlético Nacional
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|12
|Fortaleza
|6
|1
|3
|2
|5
|6
|-1
|6
|13
|Santa Fe
|4
|1
|2
|1
|5
|4
|+1
|5
|14
|Internacional
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|-2
|5
|15
|Jaguares
|5
|1
|1
|3
|2
|7
|-5
|4
|16
|Deportivo Pereira
|3
|0
|2
|1
|0
|1
|-1
|2
|17
|Alianza
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
|18
|Junior
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|-4
|1
|19
|Boyacá Chicó
|4
|0
|1
|3
|0
|10
|-10
|1
|20
|Pasto
|5
|0
|0
|5
|3
|10
|-7
|0