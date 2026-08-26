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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 4-2 Junior; están imparables

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 4-2 Junior; están imparables

Este miércoles, en Palmira, América de Cali se hizo fuerte de local y sigue con su buen andar en este segundo semestre del fútbol colombiano, liderando en la Liga BetPlay.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de ago, 2026
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América de Cali celebra
América de Cali celebra
Colprensa

América de Cali está imparable en este segundo semestre del fútbol colombiano, y lo demostró ahora contra el bicampeón, el Junior de Barranquilla, venciéndolo 4-2, este miércoles, en Palmira.

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Con goles de Marcos Mina, Tomás Ángel, Jhon Murillo y Yani Quintero, los dirigidos por David González siguen invictos en la Liga BetPlay 2026-II. Para los 'tiburones' descontaron Luis Fernando Muriel y Fabián Ángel.

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Así las cosas, América de Cali es lider, con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate. 15 goles a favor y solamente dos en contra.

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Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 4-2 Junior:

1América6510152+1316
2Llaneros532073+411
3Tolima531186+210
4Medellín430175+29
5Bucaramanga523064+29
6Águilas Doradas422064+28
7Cúcuta622259-48
8Deportivo Cali421163+37
9Millonarios421142+27
10Once Caldas513196+36
11Atlético Nacional320152+36
12Fortaleza613256-16
13Santa Fe412154+15
14Internacional512257-25
15Jaguares511327-54
16Deportivo Pereira302101-12
17Alianza502347-32
18Junior401348-41
19Boyacá Chicó4013010-101
20Pasto5005310-70
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