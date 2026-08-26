Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras goleada Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Kylian Mbappé anotó un brillante *hat-trick* para ayudar al Real Madrid a golear a la Real Sociedad por 4-1 en La Liga, en el primer partido de José Mourinho como entrenador en el Santiago Bernabéu desde su regreso al club.

El Madrid de Mourinho sumó su segunda victoria en dos partidos, con Vinicius Junior también marcando y Jude Bellingham repartiendo dos asistencias, mientras el trío estelar desmantelaba a la defensa visitante.

El veterano técnico portugués Mourinho alineó el mismo equipo que logró una victoria agónica por 2-1 ante el Espanyol el sábado anterior, en su estreno al mando del conjunto blanco.

Real Madrid le ganó al Espanyol en la Liga de España. Foto: AFP

Publicidad

Mourinho había comentado que sería difícil, aunque no imposible, lograr que las tres grandes figuras del equipo rindieran a su máximo nivel simultáneamente; este partido sugirió que va por buen camino.



Vinicius disparó por encima del larguero y Alex Remiro detuvo un tiro raso de Mbappé al primer palo durante un inicio de partido abierto. En el otro área, el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, realizó una buena intervención ante un remate de Mikel Oyarzabal.

Remiro tuvo que intervenir de nuevo para negar el gol a Vinicius tras un pase filtrado de Mbappé, mientras que Sergio Gómez, de la Real, conectó una potente volea que salió rozando el poste lejano de Courtois.

Publicidad

A cinco minutos del descanso, el Madrid logró abrir el marcador gracias a una asistencia de Federico Valverde para Mbappé.

El delantero francés, máximo goleador de La Liga en las dos últimas temporadas, realizó un toque inteligente para deshacerse de su marcador y envió el balón a la escuadra, estrenando así su cuenta goleadora de la temporada.

Kylian Mbappé; jugador del Real Madrid Fotografía de: AFP

Sin embargo, los blancos no lograron llegar al descanso sin encajar el empate ante los vigentes campeones de la Copa del Rey.

Job Ochieng se demoró con el balón y su disparo fue bloqueado, pero el rechace cayó a los pies de Luka Sucic, quien marcó con contundencia gracias a un desvío en Álvaro Carreras.

Publicidad

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de España, tras Real Madrid 4-1 Real Sociedad:

Pos. Equipo PJ PTS GD