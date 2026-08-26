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Gol Caracol  / GIGANTE Santa Fe; le ganó 8-7 en los penaltis a River Plate y pasó a cuartos de Copa Sudamericana

GIGANTE Santa Fe; le ganó 8-7 en los penaltis a River Plate y pasó a cuartos de Copa Sudamericana

En la definición, Santa Fe tuvo que ir hasta lo último y un cobro del arquero Weimar Asprilla le dio la victoria a los 'cardenales' en el Monumental.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Santa Fe venció a River y lo eliminó de la Copa Sudamericana.
Santa Fe venció a River y lo eliminó de la Copa Sudamericana.
Foto: AFP.

Santa Fe hizo historia este miércoles al haber eliminado a River Plate de la Copa Sudamericana 2026 en lanzamientos desde el punto penalti por un marcador de 8-7, en el propio estadio Monumental de Buenos Aires. El arquero Weymar Asprilla anotó el cobro definitivo y aprovechó que el guardameta Beltrán, de los locales, falló y mandó el balón por los aires.

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De inmediato, se armó la calebración en la cancha de los dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto y en un sector de la gradería de escenario deportivo por parte de los hinchas del 'león', que viajaron para seguir en vivo al equipo de sus amores.

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Y ahí, todas las miradas se las llevó Asprilla, quien le tapó un lanzamiento a González en la definición y que cumplió cuando todo un estadio lo chifló, pero él se mantuvo firme para darle el paso a Santa Fe al selecto grupo de los ocho mejores de la Sudamericana.

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En los 90 minutos, Sebastián Driussi, por los 'millonarios', anotó el tanto de la ventaja, mientras que en los instantes finales Franco Fagundez igualó con una acertada ejecución de penalti.

El primer tiempo fue parejo, con un River tratando de mandar la parada y manejar las acciones y un Santa Fe aguantando en propio campo e intentando no dejar espacio para mantener el arco en cero.

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Ya en la parte complementaria, el tanto de los de la 'banda roja' llenó de optimismo a todos los riverplatenses, pero con el correr de los minutos los 'cardenales' fueron saliendo y antes de la igualdad, el lateral Cristian Mafla hizo exigir al arquero Beltrán.

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Pero el cuadro rojo de Bogotá nunca renunció, empató y forzó los penaltis, que fueron una eternidad y que al final favorecieron al cuadro colombiano, que ahora enfrentará a Vasco da Gama, en los cuartos y seguirá defendiendo el honor de nuestro país en el ambiente del fútbol sudamericano.

Así fueron los penaltis en River Plate vs. Santa Fe

-Cobra Almada y gol de River, 1-0

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-Cobra Lovera y gol de Santa Fe 1-1

-Cobra Correa y gol de River, 2-1

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-Cobra Torres y gol de Santa Fe, 2-2

-Cobra Otamendi y gol de River, 3-2

-Cobra Olivera y lo tapa Beltrán, 3-2

-Cobra Freitas y gol de River, 4-2

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-Cobra Palacios y gol de Santa Fe, 4-3

-Cobra Santos Borré y lo botó, 4-3

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-Cobra Fagundez y gol de Santa Fe, 4-4

-Cobra Martínez Cuarta y lo botó, 4-4

-Cobra J. Torres y tapó Beltrán, 4-4

-Cobra Vera y gol de River, 5-4

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-Cobra Scarpeta y gol de Santa Fe, 5-5

-Cobra González y lo tapó Asprilla, 5-5

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-Cobra Ángulo y lo tapa Beltrán, 5-5

-Cobra Acuña y gol de River, 6-5

-Cobra Palacios y gol de Santa Fe, 6-6

-Cobra Meza y gol de River, 7-6

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-Cobra Mafla y gol de Santa Fe, 7-7

-Cobra Beltrán y lo botó, 7-7

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-Cobra Asprilla y gol de Santa Fe, 8-7

Acción de juego en el River vs. Santa Fe, por los octavos de final de Copa Sudamericana.
Acción de juego en el River vs. Santa Fe, por los octavos de final de Copa Sudamericana.
Foto: AFP.

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