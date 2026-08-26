Así fue el golazo de tiro libre de Luis Fernando Muriel, en Junior vs América; no llegaba nadie

Junior sorprendió en Palmira al América, en el partido de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II, todo con un golazo de su máxima figura: Luis Fernando Muriel.

El delantero de los 'tiburones' ejecutó de manera espectacular un tiro libre de larga distancia, y dejó sin chances al arquero brasileño Jean Fernandes, quien aunque se lanzó a detener la trayectoria, por la potencia del disparo, no lo consiguió.

Acá el gol de Luis Fernando Muriel en América vs Junior, por Liga BetPlay 2026-II:

🤯⚽ ¡QUÉ LOCURA, LUIS FERNANDO MURIEL! El delantero de Junior la clavó en el ángulo con un espectacular tiro libre y abrió el marcador ante América de Cali. 🎯🔥



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