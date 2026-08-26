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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así fue el golazo de tiro libre de Luis Fernando Muriel, en Junior vs América; no llegaba nadie

Así fue el golazo de tiro libre de Luis Fernando Muriel, en Junior vs América; no llegaba nadie

El delantero del Junior de Barranquilla, Luis Fernando Muriel, anotó un golazo de larga distancia, que sorprendió al arquero brasileño Jean Fernandes.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Luis Muriel celebrando su gol contra Nacional.
Luis Muriel celebrando su gol contra Nacional.
COLPRENSA.

Junior sorprendió en Palmira al América, en el partido de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II, todo con un golazo de su máxima figura: Luis Fernando Muriel.

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El delantero de los 'tiburones' ejecutó de manera espectacular un tiro libre de larga distancia, y dejó sin chances al arquero brasileño Jean Fernandes, quien aunque se lanzó a detener la trayectoria, por la potencia del disparo, no lo consiguió.

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