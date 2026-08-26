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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Quiénes serán los jugadores colombianos en la Champions League 2026/2027

Quiénes serán los jugadores colombianos en la Champions League 2026/2027

Con los bombos ya definidos; estos son los colombianos que dirán presente en la nueva edición de la Liga de Campeones. ¡Hay varios de Selección Colombia!

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez representarán a Colombia en esta Champions.
Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez representarán a Colombia en esta Champions.
Foto: AFP.

Este miércoles 26 de agosto, la Champions League le puso punto final a la fase de 'Play-Off', definiendo los últimos cupos, que cruzará a los equipos clasificados en una liguilla de ocho partidos.

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Y justamente, como ha venido siendo costumbre durante los últimos años, se espera que los colombianos sean protagonistas con sus respectivos equipos, en esta nueva edición del certamen europeo.

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Luis Díaz

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El guajiro se perfila a ser uno de los grandes protagonistas en esta nueva edición de la Liga de Campeones, siendo titular indiscutible y pieza clave en Bayern Múnich; cuadro, con el que quedó muy cerca de jugar la final la temporada pasada.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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Ahora, acompañado de Harry Kane, Michael Olise y 'compañía'; Luis Díaz buscará el título con los 'bávaros'.

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Luis Javier Suárez

Recordado por anotarle doblete al PSG en la temporada pasada; ahora, el colombiano nuevamente se perfila a ser de los destacados en esta Champions League, vistiendo los colores del Sporting Lisboa.

Se esperan goles y lúcidas actuaciones con los 'leones'; fundamentales, para clasificar al equipo portugués a las finales.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa y que suena para llegar al Barcelona.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa y que suena para llegar al Barcelona.
Foto: Getty Imágenes

Juan Camilo 'Cucho' Hernández' y Nelson Deossa

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Los dos colombianos, quienes fueron titulares en el más reciente encuentro de Real Betis por la Liga de España; ahora tendrán que liderar al equipo 'verdiblanco' en este nuevo reto internacional.

Del 'Cucho' se esperan goles y desequilibrio ofensivo; mientras que por parte de Deossa esperan equilibrio en el mediocampo y media distancia.

El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
Getty Images

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Dávinson Sánchez

Líder en defensa; del colombiano se espera que sea uno de los futbolistas destacados en esta liguilla de la Champions League, especialmente dando seguridad en la parte de atrás.

Sin embargo, Dávinson podría sorprender con su importante juego aéreo, que se ha vuelto una de las armas potentes para los turcos en la pelota parada.

Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League
Getty Images

Aquí, como dato importante, hay que recalcar que Yaser Asprilla podría llegar a jugar la Champions League, en caso de que se concrete su fichaje al Lille. En Europa se habla de una importante reunión en las próximas horas para finiquitar los detalles de la operación.

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¿Cuáles son los bombos de la Champions League 2026/27?

Bombo uno:

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Paris Saint-Germain (FRA)
Bayern Munich (GER)
Real Madrid (ESP)
Liverpool (ENG)
Inter Milan (ITA)
Manchester City (ENG)
Arsenal (ENG)
Barcelona (ESP)
Atlético Madrid (ESP)

Bombo dos:

Borussia Dortmund (GER)
Roma (ITA)
Sporting (POR)
Aston Villa (ENG)
Porto (POR)
Manchester United (ENG)
Club Brugge (BEL)
Real Betis (ESP)
PSV Eindhoven (NED)

Bombo tres:

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Feyenoord (NED)
Lille (FRA)
Bodo/Glimt (NOR)
Napoli (ITA)
RB Leipzig (GER)
Villarreal (ESP)
Fenerbahce (TUR)
Shakhtar Donetsk (UKR)
Galatasaray (TUR)

Bombo cuatro:

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Slavia Prague (CZE)
Slovan Bratislava (SVK)
VfB Stuttgart (GER)
AEK Athens (GRE)
LASK (AUT)
Como (ITA)
Lens (FRA)
Viking Stavanger (NOR)
Sabah (AZE)

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