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Gol Caracol  / Fydriszewski y el fuerte cruce con Amondarain, en Medellín vs. Estudiantes por Copa Libertadores

Fydriszewski y el fuerte cruce con Amondarain, en Medellín vs. Estudiantes por Copa Libertadores

El delantero del Medellín y el jugador de Estudiantes protagonizaron un tenso momento en el juego de la Copa Libertadores disputado este miércoles en el Atanasio Girardot.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Acción de juego entre Medellín y Estudiantes de la Plata en el Atanasio Girardot.
Acción de juego entre Medellín y Estudiantes de la Plata en el Atanasio Girardot.
Foto: Colprensa

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