Fydriszewski y el fuerte cruce con Amondarain, en Medellín vs. Estudiantes por Copa Libertadores

El partido entre Medellín y Estudiantes de la Plata presentó un momento de tensión, de 'calentura' entre Francisco Fydriszewski y Mikel Amondarain. Los jugadores se 'sacaron chispas' y el árbitro tuvo que poner orden mostrando cartulinas amarillas.

Tras un cobro de tiro de esquina del DIM, 'el Polaco' no paró de forcejear con el jugador del 'pincha' en el área, al punto que le dio un cabezazo en el pecho. Luego, Amondarain lo empujó.

No obstante, ahí no paró todo ya que después al ir en la búsqueda de un balón en la banda, continuaron con el roce y Amondarain terminó en el piso.