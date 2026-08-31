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Gol Caracol  / Gabriel Jesus, disfrutó del Barcelona vs. Rayo Vallecano, antes de firmar y ser presentado

Gabriel Jesus, disfrutó del Barcelona vs. Rayo Vallecano, antes de firmar y ser presentado

El delantero brasileño Gabriel Jesus estuvo presente en las tribunas del Camp Nou, en el duelo entre Barcelona y Rayo Vallecano, por la fecha 3 de la Liga de España 2026.

Por: EFE
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Gabriel Jesus, delantero brasileño.
Gabriel Jesus, delantero brasileño.
afp.

El delantero brasileño Gabriel Jesus acudió al Spotify Camp Nou para presenciar el Barcelona-Rayo Vallecano a la espera de que este martes se haga oficial su fichaje por el conjunto azulgrana.

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El delantero, de 29 años, que llega procedente del Arsenal inglés, aterrizó este lunes en la capital catalana y pasó revisión médica antes de dirigirse al templo azulgrana, donde está presenciando el choque junto a su familia en el palco.

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Según la previsión del club, el delantero de Sao Paulo firmará este martes su nuevo contrato, hasta 2028 con opción a una temporada más, y será presentado en las oficinas del Spotify Camp Nou.

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