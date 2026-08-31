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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior despidió a Alfredo Arias y suenan dos candidatos; uno ya lo dirigió y le fue mal

Junior despidió a Alfredo Arias y suenan dos candidatos; uno ya lo dirigió y le fue mal

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', revelaron los nombres de los dos entrenadores que suenan como reemplazo del uruguayo Alfredo Arias, quien fue cesado de su cargo en Junior.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Alfredo Arias, DT de Junior.
Alfredo Arias, DT de Junior.
Dimayor.

Las última horas en el Junior se han visto convulsionadas por la salida del técnico uruguayo Alfredo Arias, quien fue cesado de su cargo por parte de las directivas, en medio de una crisis de resultados contundente: siete partidos sin ganar.

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Por si no fuera poco Arias tuvo un fuerte cruce con la prensa el pasado sábado luego del empate 1-1 con Santa Fe, en Barranquilla. Al estratega no le gustó que le cuestionaron su continuidad y abandonó la atención a medios.

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Este lunes el uruguayo fue despedido y desde la capital del Atlántico revelaron los nombres de los entrenadores que suenan para reemplazarlo. "A mi me cuentan que los candidatos para dirigir al Junior son Sebastián Viera y Alberto Gamero", fue la información que entregó Fabio Poveda, periodista de 'Blu Radio', en el programa 'Blog Deportivo'.

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Alberto Gamero y su 'pobre' pasado en Junior

Dirigió a Chía Fair Play, Bogotá FC, Boyacá Chicó, Águilas Doradas, Deportes Tolima, Junior, Millonarios y Deportivo Cali. Entre sus principales etapas aparecen Boyacá Chicó, con el que conquistó la Liga de 2008; Tolima, donde ganó Liga y Copa; y Millonarios, club con el que obtuvo tres títulos. Sin embargo, Junior ocupa un capítulo particular en su carrera. Gamero dirigió al conjunto barranquillero en 2017 y estuvo al frente en 14 partidos oficiales, con seis victorias, tres empates y cinco derrotas, para un rendimiento del 50 %. Ahora, su nombre vuelve a sonar para regresar al banquillo rojiblanco.

Alberto Gamero en su paso por el Junior de Barranquilla.
Alberto Gamero en su paso por el Junior de Barranquilla.
Archivo Colprensa

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Sebastián Viera, el ídolo del arco 'tiburón'

El uruguayo que se convirtió en el jugador con más partidos (638) y más títulos (siete) en la historia de Junior, vuelve a estar en el centro de la escena rojiblanca. El exarquero, campeón de las ligas 2011, 2018 y 2019, las Copas Colombia 2015 y 2017 y las Superligas 2019 y 2020, dejó el club en 2023 como un referente absoluto: también anotó 13 goles, varios de tiro libre.Tras colgar los guantes, dio el salto a la dirección técnica en Real Cartagena, su única experiencia como DT. Allí dirigió 28 partidos entre 2024 y abril de 2025, con 17 victorias, tres empates y ocho derrotas (64,28 % de rendimiento). Arrancó con un 72,55 % en el Finalización 2024, pero no logró el ascenso y salió de común acuerdo.

Sebastián Viera no es más técnico del Real Cartagena.
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