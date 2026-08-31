David Ospina cumplió 38 años; entre la felicitaciones de Nacional y el suspenso sobre su futuro

David Ospina llegó este lunes 31 de agosto a sus 38 años y por eso estuvieron a la orden del día los saludos y felicitaciones a través de las redes sociales, en donde muchos de sus recientes compañeros en Nacional lo saludaron, con algunas líneas y palabras cargadas de admiración y respeto, para uno de los futbolistas más representativos en el último tiempo en la Selección Colombia.

Así, uno de los primeros en recordar la fecha fue el cuadro 'verdolaga' en su cuenta oficial. "Ospina continúa siendo un nombre especial para Atlético Nacional. Desde sus primeros pasos hasta convertirse en referente internacional, su carrera ha estado marcada por el esfuerzo, la disciplina y el amor por el fútbol. Sus atajadas en sus inicios como arquero en aquella memorable campañas hacen parte de los recuerdos que construyeron su historia como ídolo Verdolaga. Años después, su regreso permitió escribir nuevos capítulos con títulos en 2024 hasta el año 2025, dejando una huella importante", se leyó en un apartado de una extensa nota en el sitio web del club.

Y también ahí siguieron hombres como William Tesillo, Andrés Sarmiento, Jorge Aguirre y hasta el joven Juan Manuel Rengifo, quien es una de las grandes promesas del equipo antioqueño.

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“Feliz cumpleaños, ídolo, que Dios te bendiga y siempre agradecido por todo lo que me has ayudado”, escribió el volante de creación, denotando gratitud por los consejos y charlas que de seguro tuvieron mientras que fueron compañeros de camerino.



De igual manera, dijeron presente y no dejaron pasar la fecha algunas de las barras y cuentas partidarias de Nacional.

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La expectativa sobre el futuro de David Ospina

Por estos días, Ospina Ramírez se encuentra adelantando trabajos de recuperación de un resentimiento de una lesión de hombro, que le impidió permanecer para este segundo semestre de 2026 en las filas del Atlante, de México. Dicha información salió del técnico Miguel Herrera, quien filtró ante los medios lo sucedido con el guardameta del seleccionado colombiano.

Hasta el momento, el experimentado futbolista nacido en Medellín no se ha pronunciado al respecto y hace una semana aparecieron en Instagram unas fotos y videos realizando labores de fisioterapia y recuperación.

David Ospina arquero de la Selección Colombia y de Nacional AFP