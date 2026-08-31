Barcelona, a puro 'tiki taka'; golazo de Raphinha contra Rayo Vallecano, en la Liga de España

Barcelona recibió este lunes al Rayo Vallecano por la fecha 3 de la Liga de España y el brasileño Raphinha abrió la cuenta.

A los 19 minutos, Pedri filtró un balón, el canterano Xavi Espart la tocó de primera para 'Raphi' que enganchó y remató de pierna zurda.

Vea el gol de Raphinha:

HICIERON ENOJAR AL BARCELONA! Jugadón a puro toque, gambeta de Raphinha y GOLAZO para una rápida reacción contra Rayo Vallecano. Gabriel Jesus ya disfruta lo que se le viene...



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