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Gol Caracol  / Barcelona, a puro 'tiki taka'; golazo de Raphinha contra Rayo Vallecano, en la Liga de España

Barcelona, a puro 'tiki taka'; golazo de Raphinha contra Rayo Vallecano, en la Liga de España

Este lunes, en el Camp Nou, Barcelona abrió la cuenta con una gran anotación del brasileño Raphinha, tras una gran jugada en colectivo y pase del canterano Xavi Espart.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Raphinha en Barcelona vs. Rayo Vallecano.
Raphinha en Barcelona vs. Rayo Vallecano.
afp.

Barcelona recibió este lunes al Rayo Vallecano por la fecha 3 de la Liga de España y el brasileño Raphinha abrió la cuenta.

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A los 19 minutos, Pedri filtró un balón, el canterano Xavi Espart la tocó de primera para 'Raphi' que enganchó y remató de pierna zurda.

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