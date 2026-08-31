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Gol Caracol  / Vea el golazo de Lamine Yamal en Barcelona vs. Rayo Vallecano, en La Liga de España

Vea el golazo de Lamine Yamal en Barcelona vs. Rayo Vallecano, en La Liga de España

La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, selló una gran jugada colectiva y puso en ventaja al conjunto azulgrana en un partido que comenzaron perdiendo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Lamine Yamal
Lamine Yamal en el partido ante el Rayo Vallecano
AFP

Lamine Yamal se reportó con su primer gol de la temporada tras no poder anotar en la aplastante victoria 5-0 ante el Elche en la primera jornada, y tampoco gritar gol en la segunda jornada en la victoria 2-0 ante el Athletic Club de Bilbao.

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El golazo de la máxima figura del Barcelona llegó al minuto 21. Tras un pase corto de Marc Bernal en el borde del área, Lamine controló de primera, metió un enganche letal y sacó un potente remate al ángulo del primer palo del arquero, para así adelantar al Barca en el marcador.

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