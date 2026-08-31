Vea el golazo de Lamine Yamal en Barcelona vs. Rayo Vallecano, en La Liga de España

Lamine Yamal se reportó con su primer gol de la temporada tras no poder anotar en la aplastante victoria 5-0 ante el Elche en la primera jornada, y tampoco gritar gol en la segunda jornada en la victoria 2-0 ante el Athletic Club de Bilbao.

El golazo de la máxima figura del Barcelona llegó al minuto 21. Tras un pase corto de Marc Bernal en el borde del área, Lamine controló de primera, metió un enganche letal y sacó un potente remate al ángulo del primer palo del arquero, para así adelantar al Barca en el marcador.

Así fue el gol de Lamine Yamal en Barcelona vs Rayo Vallecano; asistencia de Marc Bernal

¡APARECIÓ LA MAGIA DE LAMINE! ¡ZURDAZO DESCOMUNAL Y GOLAZO DE YAMAL PARA SU PRIMER GOL EN LA TEMPORADA CON BARCELONA!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HR49M3i2JA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2026