Buenas noticias para el América; en Cali hay novedad con el Pascual Guerrero

América fue uno de los clubes colombianos que tuvo que dejar de jugar algunos días en su casa por cuenta del fuerte terremoto del pasado 10 de agosto. Si bien el estadio Pascual Guerrero no presentó graves afectaciones, si requirió cierto cuidado, con el adicional que tanto la Policía como demás personal de entes públicos estaban enfocados en atender la emergencia.

Luego de 21 días, este lunes, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, atendió a los medios para dar un nuevo balance luego del sismo y esta vez hizo énfasis en los escenarios deportivos. La buena noticia para el América es que el estadio será habilitado en las próximas horas y podría jugar este jueves 3 de septiembre contra Alianza Valledupar, en condición de local.

“En el caso del estadio Pascual Guerrero, tuvo algunas afectaciones menores, pero ningún daño estructural, está perfecto estructuralmente. Por lo tanto, ya estamos trabajando para que esta misma semana se puedan retomar los partidos de fútbol en el estadio. Esperamos que este jueves pueda haber, o habrá, mejor dicho, partido normal en el Pascual Guerrero”, fueron las palabras del mandatario de los caleños.

En tiempo récord hemos trabajado para volver a poner en movimiento el deporte de nuestra ciudad. Cali sigue avanzando hacia la normalidad, y el deporte también.



Ya tenemos habilitados 12 de los 43 escenarios deportivos de alto rendimiento que estamos evaluando: el 27,9 %. Desde… pic.twitter.com/voN5fkkdJG — Alejandro Eder (@alejoeder) August 31, 2026

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Cabe recordar, que, por cuenta del calendario, hasta el momento América solo tuvo que jugar un partido haciendo las veces de local, pero fuera de casa. Fue en la victoria 4-2 sobre Junior, el cual se disputó en el estadio Francisco Rivera Escobar, en Palmira.



El estadio de otros escenarios deportivos

Éder también puso el foco en otros deportes que también tienen recintos para sus actividades. "En tiempo récord hemos trabajado para volver a poner en movimiento el deporte de nuestra ciudad. Cali sigue avanzando hacia la normalidad, y el deporte también. Ya tenemos habilitados 12 de los 43 escenarios deportivos de alto rendimiento que estamos evaluando: el 27,9 %. Desde hoy reabrimos cinco escenarios de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, con el aval de Gestión del Riesgo", agregó.

Por último, mencionó cuáles son los recintos que todavía requieren de mejorías claves para no poner en peligro a las personas. "También avanzamos en la recuperación del Coliseo El Pueblo, mientras atendemos con especial cuidado las afectaciones del Velódromo. Estamos recuperando nuestros escenarios, pero con una regla innegociable: la seguridad de los caleños. Cada espacio que recuperamos es un paso más para volver a encontrarnos como ciudad", concluyó en comunicado en redes sociales.