Gaitana se coronó campeón del Mundial de los Niños; venció 3-2 a Caterpillar, en un vibrante juego

Después de muchos goles, gambetas, atajadas, emociones en la cancha y también en las tribunas; hace una semana terminó el Mundial de los niños en las afueras de Bogotá y al final el ganador fue Gaitana, que venció 3-2 a Caterpillar, en un duelo intenso, de ida y vuelta y que hizo las delicias del publico asistente.

El referido equipo, que cuenta con sus procesos de formación de nuevos talentos y participación en Liga de Bogotá y torneos nacionales de Difútbol, logró el sexto título en la historia y se convirtió en el club más ganador de la competencia, al superar a La Equidad y al propio Caterpillar, que acumular cinco títulos.

Cabe recordar que en la versión 37, participaron 15 clubes de la capital colombiano que desfilaron con sus nacientes figuras con la sede de Maracaná Tenjo.

Así fue la final, un verdadero clásico

En el plato fuerte del día , Caterpillar Motor y Gaitana se vieron las caras en una final muy disputada que arrancó con el gol de Samuel Caraballo de Gaitana , luego el mismo jugador amplió la ventaja 2-0, pero antes de finalizar la primera parte llegó el descuento por parte de Martín Segura para Caterpillar.



Con un 2-1 se vino la parte complementarias y el ida y vuelta no paró. Así se presentó la igualdad de Caterpillar tras un tiro de esquina, que fue capitalizado por Nicolás Jalube. Sin embargo, en el minuto 15 del complemento, Mateo Quintana anotó el definitivo 3-2 que le entregó el sexto título en la historia al equipo de Suba.

Acción de juego, en el Mundial de los niños Foto: Prensa Mundial de los niños

Publicidad

Para la disputa del tercer lugar de la Copa Hugo Prieto Rodríguez, Fortaleza no tuvo piedad y goleó 6-1 a Chanpions Team.

De otra parte, Corporación Deportiva Jaguares logró ganar la final de la copa Bronce, al igualar 4-4 frente a Gigantes y en la tanda de penales fueron más efectivos los felinos, que se quedaron con la copa bronce. Por su parte, el similar de Kadima FC goleó 4 goles a 0 a Forgeron FC, en la final de copa Plata.

Publicidad

Goleador - Joaquín Sánchez - Caterpillar Motor

Valla menos vencida- Fortaleza