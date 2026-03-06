Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cuáles son los bombos para el sorteo de Copa Sudamericana y cómo quedaron Millonarios y América

Cuáles son los bombos para el sorteo de Copa Sudamericana y cómo quedaron Millonarios y América

Terminó la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, la cual dejó sorpresas y ya se empieza a palpitar el sorteo de la fase de grupos, que contará con 32 equipos.

Por: EFE
Actualizado: 6 de mar, 2026
Comparta en:
Yeison Guzmán, mediocampista de América de Cali, y David Macalister Silva, capitán de Millonarios, sueñan con la Copa Sudamericana 2026
Yeison Guzmán, mediocampista de América de Cali, y David Macalister Silva, capitán de Millonarios, sueñan con la Copa Sudamericana 2026
Archivo de Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad