Cuáles son los bombos para el sorteo de Copa Sudamericana y cómo quedaron Millonarios y América

Todo está listo para que conozcamos los grupos de la Copa Sudamericana. El pasado jueves 6 de marzo, se bajó el telón de la primera fase y se conocieron los clubes que se unirán a River Plate, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central, Sao Paulo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Vasco da Gama, que no disputaron esa primera instancia.

Ahora, se debe aclarar que a los equipos ganadores, más los argentinos y brasileños que se mencionaron anteriormente, se sumarán los cuatro conjuntos que queden eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores, donde están Botafogo, Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal, Carabobo, Deportes Tolima, O'Higgins, Independiente Medellín y Juventud.

Así las cosas, Millonarios, que derrotó 1-3 a Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, y América de Cali, que venció 2-1 a Atlético Bucaramanga, en el Pascual Guerrero, son las escuadras confirmadas que representarán a Colombia en la Copa Sudamericana. Eso sí, se podrían sumar los 'pijaos' y el 'podeoso', dependiendo de lo que pase en sus respectivas llaves.

Por el momento, los bombos ya quedaron conformados y distribuidos según el ranking Conmebol a 15 de diciembre de 2025. Cabe aclarar que dos equipos de un mismo país no pueden encontrarse en el mismo grupo y que el sorteo está programado para el jueves 19 de marzo, cuando los 32 clubes participantes conocerán su suerte de cara a lo que resta del torneo.



Así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1



River Plate.

Atlético Mineiro.

Sao Paulo.

Racing.

Gremio.

Olimpia.

Santos.

América de Cali.

Bombo 2



San Lorenzo.

Universidad de Chile.

RedBull Bragantino.

Palestino.

Millonarios.

Caracas.

Vasco da Gama.

Cienciano.

Bombo 3



Racing de Montevideo.

Tigre.

Audax Italiano.

Blooming.

Academia Puerto Cabello.

Boston River.

Montevideo City Torque.

Deportivo Cuenca.

Bombo 4



Independiente Petrolero.

Macará.

Deportivo Riestra.

Barracas Central.

Más los cuatro equipos eliminados en fase 3 de la Copa Libertadores.

Trofeo que se le entrega al campeón de la Copa Sudamericana AFP

Resultados de la primera fase de Copa Sudamericana 2026