Crece la preocupación por Cristiano Ronaldo y su lesión; "es más grave de lo esperado"

Cristiano Ronaldo preocupa en Al Nassr y la Selección Portugal. El pasado sábado 28 de febrero, en la victoria 1-3 sobre Al Feiha, donde erró un penalti, fue sustituido al minuto 81 para darle paso a Abdullah Al-Hamdan, debido a que sintió una molestia física. De inmediato, se encendieron las alarmas, pero el club llamó a la calma con un contundente comunicado.

"El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días", escribió la institución en sus redes sociales. Sin embargo, esa información cambió y la historia dio un giro inesperado. El director técnico, Jorge Jesus, habló en rueda de prensa y, de entrada, explicó que lo ocurrido con 'CR7' no es tan sencillo como se creía en un comienzo.

"Luego de las pruebas, vemos que la lesión que sufrió Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado. Ahora, viajará a España, al igual que otros jugadores que acudieron a tratamiento tras su lesión. Y es que dicha molestia requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que regrese pronto para que ayude al equipo como siempre", sentenció.

Así las cosas, lo que inicialmente sería de dos semanas, desde territorio árabe tomó fuerza la posibilidad de que sea un mes o mes y medio afuera de los terrenos de juego. Razón por la que no estará frente a Neom Sports Club, programado para este sábado 7 de marzo, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), por la Liga de Arabia Saudita, donde sueña con el título.



Con 24 partidos jugados y a falta de nueve jornadas para el final, Al Nassr marcha en la primera posición de la tabla, con 61 puntos, producto de 20 victorias, un empate y tres derrotas; de igual manera, su diferencia de gol es de +46. El más cercano perseguidor es Al Ahli, sumando 59 unidades y +31, mientras que Al Hilal es tercero, con 58 puntos y +39 en su diferencia.