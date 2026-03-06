Síguenos en:
Gol Caracol  / Crece la preocupación por Cristiano Ronaldo y su lesión; "es más grave de lo esperado"

Crece la preocupación por Cristiano Ronaldo y su lesión; "es más grave de lo esperado"

A pesar de que se creía que el panorama era alentador, el último parte médico sobre la molestia física que sufrió Cristiano Ronaldo no es precisamente el mejor.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de mar, 2026
Cristiano Ronaldo, delantero portugués de Al Nassr, sufrió una molestia física
Getty Images

