Gianni Infantino, más que satisfecho con su gestión en la FIFA: "He recibido mensajes positivos"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, declaró este jueves que espera "con interés recibir comentarios" del Consejo de la FIFA y de las federaciones miembro para debatir reformas dentro de la entidad con el objetivo de "seguir haciendo crecer el fútbol en beneficio de todos en todas partes".

Infantino presidirá el 15 de octubre la reunión del Consejo de la FIFA para la que ha propuesto debatir reformas dentro de la entidad. Para ello espera recibir mensajes que después serán analizados y puestos en común con el objetivo de impulsar el crecimiento del fútbol a nivel global.

"He recibido mensajes positivos al respecto desde diferentes partes del mundo, y es importante que sigamos escuchándonos unos a otros. El mes que viene tenemos una reunión del Consejo de la FIFA, por lo que seguiremos manteniendo el diálogo sobre estos importantes asuntos. Debe existir una cultura del diálogo, de escucharnos unos a otros y de respetarnos mutuamente", dijo Infantino, en sus redes sociales.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: AFP

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"No se trata de generar titulares positivos, sino de hacer lo que es correcto para el fútbol. Nunca he estado tan decidido y comprometido con ello. La FIFA siempre está comprometida. Yo siempre estoy comprometido y quiero escuchar cómo podemos seguir haciendo crecer el fútbol en beneficio de todos, en todas partes", señaló.



Infantino se encuentra en Arabia Saudí, dónde presenció uno de los partidos inaugurales de la Copa del Golfo Árabe, que por primera vez se celebra en Yeda.

¡La FIFA, en la mira del mundo!

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La Alianza Global para la Integridad Deportiva (SIGA) ha tomado nota de la propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al Consejo de la FIFA y a las 211 Asociaciones Miembro para preguntar al Consejo si desea encargar una revisión externa independiente del marco de gobernanza de la FIFA para las principales iniciativas estratégicas.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mostró este lunes su apertura al diálogo para buscar reformas en la gobernanza del futuro y actualizar así el modelo de la institución del fútbol mundial, en una carta enviada a los miembros del Consejo de la FIFA y a los presidentes de las 211 asociaciones de la organización.

Gianni Infantino; presidente de la FIFA Fotografía de: AFP

Por su parte, SIGA, organización que promueve la transparencia en el deporte, ha decidido, según informa en un comunicado, tomar una "postura pública porque la gobernanza de la FIFA no es un asunto exclusivamente interno, ya que sus decisiones afectan a 211 federaciones miembro, a la asignación de importantes fondos para el desarrollo, la organización de las principales competiciones de fútbol del mundo y, en última instancia, a jugadores y aficionados de todo el planeta".

Esto representa "una apertura significativa aunque no se trata de una revisión formal, puesto que la incógnita es saber si el Consejo de la FIFA convertirá esa propuesta en un proceso capaz de generar confianza".