Partidos EN VIVO HOY 24 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario futbolero muestra grandes compromisos en el fútbol internacional y local. Hay acción en la Liga de Naciones en Europa, con grandes duelos como Países Bajos vs. Alemania y Portugal contra Gales.

Además, en la Liga BetPlay II-2026 destaca el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios por la jornada número doce. ¡Se juega en el Atanasio Girardot.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 24 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, jueves 24 de septiembre del 2026:

Horario Equipos Liga / Competición Canales de transmisión