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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 24 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 24 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY jueves 24 de septiembre, con acción en la Liga de Naciones y clásico entre Nacional y Millonarios. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Atlético Nacional se enfrenta a Millonarios en la Liga BetPlay II-2026.
Atlético Nacional se enfrenta a Millonarios en la Liga BetPlay II-2026.
COLPRENSA.

Este jueves, el calendario futbolero muestra grandes compromisos en el fútbol internacional y local. Hay acción en la Liga de Naciones en Europa, con grandes duelos como Países Bajos vs. Alemania y Portugal contra Gales.

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Además, en la Liga BetPlay II-2026 destaca el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios por la jornada número doce. ¡Se juega en el Atanasio Girardot.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 24 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, jueves 24 de septiembre del 2026:

HorarioEquiposLiga / CompeticiónCanales de transmisión
11:00 a.m.Andorra vs MaltaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN
1:45 p.m.Kosovo vs República de IrlandaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
1:45 p.m.Austria vs IsraelUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
1:45 p.m.Serbia vs GreciaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
1:45 p.m.Holanda vs AlemaniaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN
1:45 p.m.Portugal vs GalesUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
1:45 p.m.Liechtenstein vs LituaniaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
1:45 p.m.Noruega vs DinamarcaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m.Puerto Rico vs GuyanaCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
7:10 p.m.Islas Caimán vs DominicaCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
7:20 p.m.Haití vs Trinidad y TobagoCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
7:30 p.m.Atlético Nacional vs MillonariosLiga BetplayWin
9:00 p.m.Costa Rica vs CurazaoCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube

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