Partidos EN VIVO HOY 24 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario futbolero muestra grandes compromisos en el fútbol internacional y local. Hay acción en la Liga de Naciones en Europa, con grandes duelos como Países Bajos vs. Alemania y Portugal contra Gales.
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Además, en la Liga BetPlay II-2026 destaca el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios por la jornada número doce. ¡Se juega en el Atanasio Girardot.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 24 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, jueves 24 de septiembre del 2026:
|Horario
|Equipos
|Liga / Competición
|Canales de transmisión
|11:00 a.m.
|Andorra vs Malta
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN
|1:45 p.m.
|Kosovo vs República de Irlanda
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|1:45 p.m.
|Austria vs Israel
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|1:45 p.m.
|Serbia vs Grecia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|1:45 p.m.
|Holanda vs Alemania
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN
|1:45 p.m.
|Portugal vs Gales
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|1:45 p.m.
|Liechtenstein vs Lituania
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|1:45 p.m.
|Noruega vs Dinamarca
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|2:00 p.m.
|Puerto Rico vs Guyana
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|7:10 p.m.
|Islas Caimán vs Dominica
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|7:20 p.m.
|Haití vs Trinidad y Tobago
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|7:30 p.m.
|Atlético Nacional vs Millonarios
|Liga Betplay
|Win
|9:00 p.m.
|Costa Rica vs Curazao
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube