David González; "el marcador pudo ser más grande, pero nos vamos contentos por el deber cumplido"

David González compareció en rueda de prensa luego de la victoria 1-0 del América de Cali sobre Águilas Doradas, en partido válido por la fecha doce de la Liga BetPlay II-2026. La 'mechita' volvió a sumar de a tres, y esos enteros le permitieron extender su liderato en el campeonato.

Además de analizar lo que fue el desempeño de sus jugadores en el campo de juego del Pascual Guerrero, a González le consultaron por los presuntos problemas económicos del club, y su respuesta no pasó desapercibida. El timonel del rojo del Valle del Cauca habló claro sobre este asunto.

"Es la cotidianidad de nuestro medio, que cuando no se gana un partido, se hable de perder confianza, de perder el momento; de los viejos problemas del pasado. Nosotros nos tenemos que encargar, de que cuando eso suceda, no haga mella, que no pase absolutamente nada de ahí, y seguir manteniendo lo que vinimos haciendo", dijo González luego de que América volviera al triunfo en el rentado local.

Jugadores de América de Cali y un festejo de gol contra Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Y agregó en su análisis lo siguiente: "Venimos de dos partidos donde nos tocó jugar por más de una hora con diez hombre y donde se sacó un punto valioso en Ibagué y hoy (miércoles) había que corroborar ese esfuerzo con los tres puntos, y se hizo. Pudo haber sido incluso más grande el marcador, pero nos vamos contentos por el deber cumplido".



Otras declaraciones de David González:

- Presuntos problemas económicos del club...

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"Yo vengo hablando de esto desde hace mucho rato. Llevo cuatro o cinco ruedas de prensa diciendo que el club atraviesa una situación económica difícil, eso no ha sido un secreto para nadie. Desde hace dos meses, incluso más, lo vengo diciendo por todas las cosas que vinimos atravesando hace más de un año. ¿Qué pasa? Que se pierde un partido y claro aprovechemos... es que hace rato América no pierde, venga que necesitamos ganar seguidores, oyentes, necesitamos rating; esa es la cotidianidad de nuestro periodismo. Aquí nada ha cambiado, que el club atraviesa por una situación difícil, claro que sí. Y por eso necesitamos que la gente venga, nos acompañe y que sigan llegando los patrocinadores que nosotros nos encargamos de la parte deportiva, de estar ahí. Todos esos rumores, si se ve lo que los jugadores ponen en la cancha, nos quedamos sin fundamentos. Hay que pasar la página, tratar de que el rating esta semana lo ganemos para que hablemos bien del equipo, y que eso se vuelva la normalidad en el club", dijo.

David González, entrenador de América de Cali. Foto: Colprensa.

Qué le falta a este América para salir campeón...

"Al final, lo estamos llevando como tiene que llevarse. Hablamos el semestre anterior que este iba a ser difícil con algunos problemas, incluso, han aparecido más de los esperados. Todos llegamos acá el primer día de la pretemporada con esa coraza puesta, esa sigue intacta. Seguiremos sorteando problemas, esperamos que nuestras presentaciones puedan ayudar en traer más gente al estadio, que hagamos una fiesta cada vez que jugamos en el Pascual".

