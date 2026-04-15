Arda Guler, expulsado; polémica y protestas, tras el final de Bayern Múnich vs Real Madrid

Real Madrid dijo adiós a su torneo favorito: la Champions League. Este miércoles 15 de abril, perdió 4-3 contra Bayern Múnich, en el Allianz Arena, lo que significó que el marcador global quedó 6-4. De esa manera, el más veces campeón de esta competencia se despidió en cuartos de final y las polémicas no faltaron sobre el final.

A pesar de que la mayoría de jugadores del 'merengue' aceptó su derrota, sin inconveniente, un futbolista en particular no se quedó de brazos cruzados. Autor de dos goles en el juego de vuelta, Arda Guler le reclamó al árbitro, quien tomó cartas en el asunto y lo expulsó, justo cuando ya se dirigía hacia los vestuarios.

Arda Guler, figura del Real Madrid contra Bayern Múnich, por Champions League AFP

Así fue la expulsión de Arda Guler, en Bayern Múnich vs. Real Madrid

Para la próxima temporada... Arda Guler fue EXPULSADO por protestar tras el final del partido.



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