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Gol Caracol  / Arda Guler, expulsado; polémica y protestas, tras el final de Bayern Múnich vs Real Madrid

Arda Guler, expulsado; polémica y protestas, tras el final de Bayern Múnich vs Real Madrid

En escándalo terminó el juego de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, donde Real Madrid quedó eliminado, en el Allianz Arena, de Alemania.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Arda Guler, autor de dos goles, fue expulsado en Bayern Múnich 4-3 Real Madrid
Arda Guler, autor de dos goles, fue expulsado en Bayern Múnich 4-3 Real Madrid
AFP

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