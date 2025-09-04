Habló el conductor que ocasionó accidente en celebración de título de Liverpool; inesperada decisión

Un británico acusado de embestir en mayo a una multitud con su coche, en la celebración del Liverpool FC por su título de liga inglesa de fútbol, se declaró este jueves no culpable de los cargos en su contra.

Paul Doyle, de 53 años y padre de tres hijos, fue acusado de haber causado heridas de forma intencionada a 11 personas, de intentar herir a otras 18, así como de violencia y conducción peligrosa. Este exmilitar de la Royal Navy, que compareció ante el Tribunal de la Corona de Liverpool por videoconferencia, desde la prisión donde está detenido, se declaró no culpable de 31 cargos.

El 26 de mayo, cuando miles de seguidores de Liverpool FC asistían al desfile para celebrar la victoria del club en el campeonato inglés, el coche de Doyle entró en una calle, que acababa de ser reabierta, para dejar paso a una ambulancia, según la investigación. En ese momento, el coche del acusado fue rodeado por una multitud de seguidores de Liverpool, de forma agresiva por parte de algunos. El conductor retrocedió, para luego acelerar, zigzagueando y atropellando a personas en ambos lados de la calle, causando 134 heridos, según un balance de la policía de Merseyside, la región de Liverpool.

Accidente en la celebración del título de Premier League del Liverpool en la temporada pasada Foto: AFP

Según el fiscal Philip Astbury, durante la primera comparecencia del acusado, Doyle embistió "deliberadamente" a la multitud, usando su coche "como un arma". La fecha provisional para el juicio, que podría durar de tres a cuatro semanas, está fijada para el 24 de noviembre.



