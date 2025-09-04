Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Habló el conductor que ocasionó accidente en celebración de título de Liverpool; inesperada decisión

Habló el conductor que ocasionó accidente en celebración de título de Liverpool; inesperada decisión

El hombre señalado del accidente en el festejo del Liverpool tras consagrarse en la Premier League, compareció ante un tribunal por los hechos ocurridos. Sin embargo, no fue lo que se esperaba.

Accidente en la celebración del título de Premier League del Liverpool en la temporada pasada
Accidente en la celebración del título de Premier League del Liverpool en la temporada pasada
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 12:18 p. m.