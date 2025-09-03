Publicidad

SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
Colombia vs. Bolivia: hora y dónde ver EN VIVO el partido por Eliminatorias en Gol Caracol y Ditu

Colombia vs. Bolivia: hora y dónde ver EN VIVO el partido por Eliminatorias en Gol Caracol y Ditu

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia se juega su pase al Mundial 2026 contra la 'verde'. ¡Prográmese y no se pierda el partido! EN VIVO por Gol Caracol y Ditu.

La Selección Colombia recibe a Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 04:07 p. m.