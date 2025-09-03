Colombia vs. Bolivia: hora y dónde ver EN VIVO el partido por Eliminatorias en Gol Caracol y Ditu

La Selección Colombia quiere certificar su paso en el Mundial 2026. Este jueves 4 de septiembre, los dirigidos por Néstor Lorenzo reciben a Bolivia con el objetivo de los tres puntos en el Metropolitano, mismos que lo instalarán en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá. Aunque, hay que indicar que con el empate frente a la 'verde' le bastaría a la 'tricolor'.

Recordemos que el combinado de nuestro país es sexta en las clasificatorias con 22 puntos, luego de 16 jornadas disputadas.

Selección Colombia vs. Bolivia: hora y dónde ver EN VIVO por TV y gratis el partido por Eliminatorias

Así las cosas y como es habitual, este importante partido para la Selección Colombia lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, este jueves 4 de septiembre. La previa desde las 5:30 de la tarde y el balón rodará a las 6:30 p.m. en el estadio Metropolitano.

Colombia vs Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas - Foto: AFP

La transmisión contará con el mejor equipo de Gol Caracol, liderado por Javier Hernández Bonnet.

Publicidad

Además, hay otras alternativas para ver EN VIVO este juego de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas entre colombianos y bolivianos, como a través de Ditu, la plataforma de Caracol Televisión, y a su vez, en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clip en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. ¡Prográmese y no se lo pierda!

¿Qué dijeron en Colombia sobre Bolivia?

"Es un equipo ordenado tácticamente. No creo que se vaya a meter muy atrás, creo que elegirá un bloque medio poblado y compacto para evitar nuestro inicio de circuitos de juego. Es un partido para abrir camino. La responsabilidad es nuestra, es nuestra cancha y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera", esas fueron las declaraciones de Néstor Lorenzo, director técnico de la 'tricolor', en la rueda de prensa previa.



Así ven en Bolivia a la 'tricolor'

"Yo creo que ninguna selección, que está clasificada o está en carrera, está para regalar nada. Se juega los puntos y el prestigio de un país", precisó también en su charla con los medios en Barranquilla el técnico de Bolivia, Óscar Villegas.

Óscar Villegas, director técnico de la Selección de Bolivia. AFP