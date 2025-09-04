A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Bolivia y en dónde verlo EN VIVO por TV

Publicidad
HOY jueves 4 de septiembre juega la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas frente a Bolivia y el firme objetivo de los dirigidos por Néstor Lorenzo es instalarse en el Mundial 2026. El compromiso se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla y es válido por la jornada 17.
La 'amarilla' ocupa el sexto lugar de la tabla general con 22 puntos, mientras que los bolivianos son octavos con 17 enteros.
En ese orden de ideas, la 'tricolor' y la 'verde' medirán fuerzas HOY jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano por la fecha 17 de las clasificatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026 y el mismo lo podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y también en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clip en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
La pelota rodará a las 6:30 de la tarde, pero una hora antes, es decir desde las 5:30 p.m., podrá seguir toda la previa para conocer los últimos detalles del seleccionado colombiano, la formación titular de ambos combinados y más.
En este aspecto, la Conmebol designó al árbitro argentino Darío Herrera, quien tiene 40 años, y que en las actuales Eliminatorias Sudamericanas ha dirigido un total de siete compromisos.
"Podemos indicar que es un árbitro que ya le ha dirigido a Colombia en dos partidos anteriores, uno contra Paraguay, el otro frente a Chile. Es un árbitro de buen estado físico-atlético, es un árbitro muy serio, es un árbitro que como los argentinos, siempre están cerca de la jugada; que le da continuidad al juego, no corta innecesariamente el mismo", esas fueron las palabras del analista arbitral, Albert Duarte en charla con este portal, sobre cómo es y dirige el juez central argentino.
