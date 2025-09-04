HOY jueves 4 de septiembre juega la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas frente a Bolivia y el firme objetivo de los dirigidos por Néstor Lorenzo es instalarse en el Mundial 2026. El compromiso se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla y es válido por la jornada 17.

La 'amarilla' ocupa el sexto lugar de la tabla general con 22 puntos, mientras que los bolivianos son octavos con 17 enteros.

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Bolivia y en dónde verlo EN VIVO por TV

En ese orden de ideas, la 'tricolor' y la 'verde' medirán fuerzas HOY jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano por la fecha 17 de las clasificatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026 y el mismo lo podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y también en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clip en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

La Selección Colombia recibe a Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. AFP

La pelota rodará a las 6:30 de la tarde, pero una hora antes, es decir desde las 5:30 p.m., podrá seguir toda la previa para conocer los últimos detalles del seleccionado colombiano, la formación titular de ambos combinados y más.



¿Quién será el árbitro de Colombia vs. Bolivia, por las Eliminatorias?

En este aspecto, la Conmebol designó al árbitro argentino Darío Herrera, quien tiene 40 años, y que en las actuales Eliminatorias Sudamericanas ha dirigido un total de siete compromisos.

"Podemos indicar que es un árbitro que ya le ha dirigido a Colombia en dos partidos anteriores, uno contra Paraguay, el otro frente a Chile. Es un árbitro de buen estado físico-atlético, es un árbitro muy serio, es un árbitro que como los argentinos, siempre están cerca de la jugada; que le da continuidad al juego, no corta innecesariamente el mismo", esas fueron las palabras del analista arbitral, Albert Duarte en charla con este portal, sobre cómo es y dirige el juez central argentino.

Darío Herrera será el árbitro para Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias. AFP