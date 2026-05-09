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Gol Caracol  / "Neymar tiene que ir al Mundial 2026, él puede hacer la diferencia, es respetado en Brasil"

"Neymar tiene que ir al Mundial 2026, él puede hacer la diferencia, es respetado en Brasil"

Una leyenda del fútbol brasileño como Romario le dio un espaldarazo a Neymar, actual jugador del Santos, quien no ha sido convocado por Carlo Ancelotti y hay dudas sobre su presencia en el Mundial.

Por: EFE
Actualizado: 9 de may, 2026
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Neymar en Santos vs. Velo Clube.
Neymar en Santos vs. Velo Clube.
Santos.

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