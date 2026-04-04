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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y una "actuación con compromiso y esfuerzo", en victoria 2-3 del Bayern sobre Friburgo

Luis Díaz y una "actuación con compromiso y esfuerzo", en victoria 2-3 del Bayern sobre Friburgo

En la prensa de Alemania analizaron lo que fue el desempeño de Luis Díaz en la remontada del Bayern Múnich en su visita al Friburgo, en cumplimiento por la jornada 28 de la Bundesliga.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Luis Díaz en Friburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga.
Luis Díaz en Friburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga.
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