Luis Díaz y una "actuación con compromiso y esfuerzo", en victoria 2-3 del Bayern sobre Friburgo

Luis Díaz no tuvo descanso en Bayern Múnich, pese a que otras figuras sí lo tuvieron por una u otra razón. Contra Friburgo, el de Barrancas, salió desde el 'vamos' ocupando su habitual posición por la banda, aunque no creó mucho en ataque, casi marca un gol de chilena; no le faltó el esfuerzo en el campo de juego y eso al final sirvió para su puntuación. En la prensa de Alemania miraron su desempeño de 'reojo'.

Hay que indicar que el 'grande de Baviera' tuvo un partido 'cuesta arriba' este sábado, pero se repuso imponiéndose en la última jugada por 2-3. Esos puntos obtenidos, le permiten a los dirigidos por Vincent Kompany extender su liderado en la Bundesliga, y a la espera de lo que será el vital compromiso por cuartos de final de la Champions League frente a Real Madrid.

¿Qué dijeron de Luis Díaz tras Friburgo 2-3 Bayern Múnich?

Luis Díaz en Friburgo vs Bayern Múnich - Foto: AFP

Como es habitual en los diarios de la nación 'teutona' salieron las habituales calificaciones de los protagonistas en cancha, y en el caso de Díaz Marulanda, la mayoría de los medios, decidieron puntuarle con un tres. Su rendimiento no fue el de otras presentaciones.



"Trabajó duro y se esforzó mucho, pero no generó muchas ocasiones de peligro durante un buen rato. En los minutos finales, Díaz lanzó un disparo con efecto hacia la escuadra tras una gran jugada individual, pero Atubolu realizó una parada magnífica. Una actuación con compromiso de Díaz", esa fue la reseña en la página web de 'Focus ONLINE' de la ciudad de Berlín.

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Por su parte, en 'TZ' de Múnich resaltaron la acción que casi acaba en un golazo de chilena, y precisaron que cuando Michael Olise ingresó de cambio, la actuación de 'Lucho' mejoró.

"¡Adelante, siempre adelante! Michael Olise tuvo un respiro, Luis Díaz no. Sin su brillante compañero, sin embargo, le faltaron ideas y opciones de pase en repetidas ocasiones. Si esa magnífica chilena hubiera entrado justo antes del descanso, habría sido el héroe. Pero no fue así. Su rendimiento en ataque mejoró ligeramente cuando Olise entró al campo y contribuyó a la remontada. Calificación: 3".

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Mientras que en 'T ONLINE' precisaron que fue "su partido más débil hasta ahora para los muniqueses. La primera mitad no estuvo en el juego de manera ofensiva, pero se retrasó mucho. En la segunda sección, siguió esforzándose, pero sin suerte como con su tiro, que Atubolu mantuvo muy bien (80.). Nota: 5".