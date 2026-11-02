"Harry Kane le hace muy bien al fútbol, comprometido con el trabajo, lo felicito"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este lunes que Harry Kane, su rival con el Bayern Múnich en el duelo de este martes de la Liga de Campeones en el Metropolitano, es un jugador “increíble” que le “hace muy bien al fútbol” y deja “un legado a los chicos” de "cómo se puede llegar a un lugar importante trabajando”.

“Felicitarlo a Kane por el Balón de Oro que ha obtenido justamente. Considero que es un jugador increíble. Siempre me ha gustado, no tengo ninguna duda de que, con el crecimiento y en la maduración que ha tenido en su andar con los años, ha encontrado mejores lugares para jugar adelante sin alejarse de lo que sabe hacer muy bien, que es el gol”, expresó en rueda de prensa en el Metropolitano.

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“Se lo ve comprometido con el trabajo, para sacar al equipo de atrás... Lo felicito por su talento. Le hace muy bien al fútbol y, sobre todo, a los chicos que miran a este tipo de jugadores, que dejan un legado para los jóvenes de cómo se puede llegar a un lugar importante trabajando”, enfatizó el técnico en sus elogios hacia el delantero inglés.

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Mientras insiste en el “equilibrio” de su equipo, que “es lo más difícil” en el fútbol “encontrar la regularidad de poder mantener una línea en casi todos los partidos”, a Simeone le gustaría este martes contra el Bayern “atacar los 80 minutos, dejarlos los 10 últimos a ellos para poder atacar un rato, presionando, el equipo triangulando, que haga el gol de los 20 toques del otro día contra el Levante…”.



“Pero la realidad es otra, que será una competencia contra un equipo muy fuerte, tendremos que atravesar momentos difíciles y duros, salir de la presión de ellos, que la trabajan muy bien a la pérdida de la pelota…”, advirtió.

También está el factor del Metropolitano. “Necesitamos a nuestra gente como suele estar, cada vez más fuerte, cada vez más cerca de los futbolistas, que lo reciben, y ojalá nosotros, desde abajo, podamos llevar hacia arriba esa energía que siempre nos transmiten y tratar de disfrutar también de lo que tenemos por delante, con partidos muy bonitos y muy importantes”, explicó el técnico argentino.

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La final será allí esta temporada. “No sé cuánto tiempo vamos a seguir en la Champions, pero espero que la pregunta esta no la hagan en todas las conferencias, porque son todas repetitivas”, señaló el técnico, antes de insistir en la importancia que tiene para la entidad.

Harry Kane, Balón de Oro 2026 AFP

“Para el club es algo maravilloso que se juegue en nuestro estadio, pero nosotros vamos partido a partido. Hay un trabajo enorme para poder llegar a un escenario que es muy lindo, pero muy difícil”, insistió el preparador argentino, que consideró que hay que vivir este tipo de partidos y la competición continental con “ilusión, entusiasmo, alegría” y “sabiendo” que se van a enfrentar a un Bayern “duro, muy bueno y de los mejores de la competición”.

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También volvió a hablar del momento de Ademola Lookman: “La temporada no la ha empezado como le habría gustado, pero también Julián, el año pasado, atravesó momentos difíciles y después salió; Griezmann, se acuerdan de aquel momento que no hacía goles y salió... Esto es trabajo, es creer en lo que uno hace. Nosotros creemos en la importancia que tiene Lookman para nosotros”.

“Yo confío mucho en él. No quiero que entre en esa situación de frustración, porque es parte de la vida, del juego y del fútbol. Hay que atravesarla hasta que un día empiece a hacer un gol, a jugar mejor, a asistir, a sentirse más vivo cuando llegan los goles, cuando asiste, y esperemos que sea el camino que pueda seguir”, declaró.

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Y fue preguntado por Obed Vargas. “Es un chico que está trabajando muy bien, que tiene mucho entusiasmo, mucha ilusión, muy comprometido, con un comportamiento ejemplar con sus compañeros y compite contra chicos que lo están haciendo muy bien, como Barrios, Cardoso, Koke, Morten, Llorente, Mendoza…”, contestó.

“Hay muchos futbolistas en ese lugar y nosotros, los entrenadores, estamos esperando siempre ver en los entrenamientos cosas de ‘joder, este tipo tiene que jugar, porque está haciendo todo bien’. Es lo que miramos los entrenadores para que esa oportunidad se traduzca que el entrenador lo pueda poner”, abundó.