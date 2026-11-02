Hay estadio candidato para final del Mundial 2030, en España; hablan de "posibilidades para eso"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha manifestado este lunes, tras las peticiones del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña de que la final del Mundial 2030 se dispute en el Spotify Camp Nou, que "hay posibilidades para ello" y que "ojalá así sea".

"El alcalde dijo que le gustaría que esta copa (en referencia al trofeo de la Copa del Mundo) de alguna manera pueda estar aquí en 2030. Ojalá así sea. Como saben hay posibilidades para ello. Y ojalá sea España, además, quien levante esta copa de nuevo", ha afirmado Louzán en el acto de presentación de la exposición 'Reyes del Mundo' celebrada en el Ayuntamiento de Barcelona.

El nuevo Spotify Camp Nou, estadio del Barcelona - Foto: Barcelona Oficial

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El presidente de la RFEF también ha destacado que el Spotify Camp Nou, que aspira a ser sede la final del Mundial que se celebrá en España, Portugal y Marruecos, será "casi el mejor estadio de Europa y el más reciente" y que, con 105.000 localidades, será el que tenga el mayor aforo del continente.

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"Tenemos una estrecha relación con el Ayuntamiento de Barcelona, con la Generalitat y especialmente con los principales clubes de esta ciudad: el Barça y el Espanyol. Estamos trabajando todos de la mano", ha añadido.

