Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Sebastián Villa es el mejor jugador en Argentina, tenemos la suerte de contar con buenos jugadores"

"Sebastián Villa es el mejor jugador en Argentina, tenemos la suerte de contar con buenos jugadores"

El presidente de Boca Juniors destacó al colombiano, quien fue determinante en la victoria 1-0 sobre River Plate, y recordó sus aportes en partidos importantes en la temporada.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de nov, 2026
Comparta en:
Sebastián Villa Boca Juniors
Sebastián Villa con Boca Juniors
AFP

Sebastián Villa volvió a ser protagonista en el fútbol argentino. El atacante colombiano fue determinante en la victoria 1-0 de Boca Juniors sobre River Plate, en el Superclásico disputado en La Bombonera, al participar con una asistencia en la jugada que terminó en el gol de la victoria. Su actuación despertó elogios de Juan Román Riquelme, presidente del conjunto 'xeneize', quien no dudó en destacarlo por encima del resto de los futbolistas del campeonato.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En declaraciones a 'TyC Sports', el dirigente fue contundente al valorar el rendimiento del antioqueño y aseguró que actualmente es el jugador más destacado de Argentina.

Publicidad

Últimas noticias

Jhon Arias es gran figura con Palmeiras.
Colombianos en el exterior

Jhon Arias y la pregunta que lo inquietó en Brasil; “carajo, cómo explicarlo”

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Colombianos en el exterior

Luis Díaz y unas imágenes que ilusionan, tras días de la lesión con Bayern Múnich

Sebastián Villa fue el mejor jugador del partido y es el mejor jugador del fútbol argentino”, manifestó Riquelme, quien defendió la importancia del colombiano dentro del funcionamiento ofensivo de Boca.

Mundial 2030
Gol Caracol

Hay estadio candidato para final del Mundial 2030, en España; hablan de "posibilidades para eso"

Publicidad

El presidente también recordó algunas de sus intervenciones en jugadas de pelota parada, un recurso que ha sido importante para el equipo durante los últimos meses. Aunque reconoció la calidad de Leandro Paredes para ejecutar los centros, señaló que Villa también ha tenido protagonismo en ese aspecto.

“El semestre pasado ganamos muchos partidos por la pelota parada, porque tenemos la suerte de contar con varios que golpean la pelota bien. Paredes es extraordinario”, explicó. Posteriormente, recordó algunas asistencias del colombiano: “Pero el otro día el centro lo tiró Villa (contra Independiente), y frente a Racing para que Valencia cabeceara también, y a Merentiel le dio el pase en Brasil”.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

“Sabemos que la prensa no habla de todos de la misma manera, pero mira lo que ha hecho Villa”, agregó el dirigente sobre la importancia del futbolista colombiano, al que una vez más resaltó.

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Getty Images.

Publicidad

El respaldo de Riquelme tiene un antecedente importante: el presidente insistió por el regreso del atacante y concretó su contratación a mediados de 2026 por aproximadamente 6,5 millones de dólares.

La operación estuvo rodeada de controversia debido a los antecedentes judiciales del futbolista, condenado en 2023 por violencia de género, situación que provocó su salida de Boca Juniors. Posteriormente, Villa también tuvo diferencias con el club y llegó a estar relacionado con una posible incorporación a River Plate.

Publicidad

Ahora, después de ser determinante en el Superclásico, el colombiano recibe uno de los mayores elogios de Riquelme, quien lo considera el mejor futbolista del campeonato argentino.

Harry Kane Balón de Oro
Gol Caracol

"Harry Kane le hace muy bien al fútbol, comprometido con el trabajo, lo felicito"

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026
Gol Caracol

Investigan posibles filtraciones del Balón de Oro 2026; hay “una denuncia en curso”

Jáder Quiñones celebrando su gol en Santa Fe vs. Once Caldas.
Fútbol Colombiano

Cómo quedaron las semifinales de la Copa Betplay 2026; Once Caldas sacó a un pálido Santa Fe

Publicidad

Relacionados

Sebastián Villa

Boca Juniors

Publicidad

Publicidad

Publicidad