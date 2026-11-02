"Sebastián Villa es el mejor jugador en Argentina, tenemos la suerte de contar con buenos jugadores"

Sebastián Villa volvió a ser protagonista en el fútbol argentino. El atacante colombiano fue determinante en la victoria 1-0 de Boca Juniors sobre River Plate, en el Superclásico disputado en La Bombonera, al participar con una asistencia en la jugada que terminó en el gol de la victoria. Su actuación despertó elogios de Juan Román Riquelme, presidente del conjunto 'xeneize', quien no dudó en destacarlo por encima del resto de los futbolistas del campeonato.

En declaraciones a 'TyC Sports', el dirigente fue contundente al valorar el rendimiento del antioqueño y aseguró que actualmente es el jugador más destacado de Argentina.

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“Sebastián Villa fue el mejor jugador del partido y es el mejor jugador del fútbol argentino”, manifestó Riquelme, quien defendió la importancia del colombiano dentro del funcionamiento ofensivo de Boca.

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El presidente también recordó algunas de sus intervenciones en jugadas de pelota parada, un recurso que ha sido importante para el equipo durante los últimos meses. Aunque reconoció la calidad de Leandro Paredes para ejecutar los centros, señaló que Villa también ha tenido protagonismo en ese aspecto.



“El semestre pasado ganamos muchos partidos por la pelota parada, porque tenemos la suerte de contar con varios que golpean la pelota bien. Paredes es extraordinario”, explicó. Posteriormente, recordó algunas asistencias del colombiano: “Pero el otro día el centro lo tiró Villa (contra Independiente), y frente a Racing para que Valencia cabeceara también, y a Merentiel le dio el pase en Brasil”.

“Sabemos que la prensa no habla de todos de la misma manera, pero mira lo que ha hecho Villa”, agregó el dirigente sobre la importancia del futbolista colombiano, al que una vez más resaltó.

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors. Getty Images.

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El respaldo de Riquelme tiene un antecedente importante: el presidente insistió por el regreso del atacante y concretó su contratación a mediados de 2026 por aproximadamente 6,5 millones de dólares.

La operación estuvo rodeada de controversia debido a los antecedentes judiciales del futbolista, condenado en 2023 por violencia de género, situación que provocó su salida de Boca Juniors. Posteriormente, Villa también tuvo diferencias con el club y llegó a estar relacionado con una posible incorporación a River Plate.

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Ahora, después de ser determinante en el Superclásico, el colombiano recibe uno de los mayores elogios de Riquelme, quien lo considera el mejor futbolista del campeonato argentino.