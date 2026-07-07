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Gol Caracol  / Harry Kane mandó mensaje a fans de Inglaterra, tras la eufórica clasificación en el Mundial 2026

Harry Kane mandó mensaje a fans de Inglaterra, tras la eufórica clasificación en el Mundial 2026

El goleador sabe que Inglaterra vive días de festejos tras su eufórica clasificación a cuartos de final, pero lanzó un mensaje previo al partido de la siguiente ronda, por el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Harry Kane con la Selección de Inglaterra
Harry Kane con la Selección de Inglaterra
AFP

Harry Kane dijo que Inglaterra necesita "calmarse" después de la victoria emocionalmente agotadora sobre México que los clasificó para los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El equipo de Thomas Tuchel, con diez hombres, ganó 3-2 el domingo tras una memorable actuación en la que lucharon hasta el último momento contra los coanfitriones en el Estadio Azteca.

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Inglaterra, de vuelta en su centro de entrenamiento en Kansas City, disfruta de un merecido descanso antes del partido de cuartos de final del sábado contra Noruega, la selección de Erling Haaland, en Miami.

"A la siguiente ronda. Una noche increíble, agradecemos el apoyo. Sé que tuvimos muchísima gente en el estadio y muchos otros viéndolo desde casa, quedándose despiertos hasta tarde", dijo el capitán de Inglaterra, Kane, en un video publicado en las redes sociales.

"La conexión con todos es aún más fuerte ahora y lo sentimos más que nunca."

Harry Kane celebra su gol con Inglaterra frente a México en el Mundial 2026
Harry Kane celebra su gol con Inglaterra frente a México en el Mundial 2026
Getty Images

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"Ahora nos recuperamos, nos tranquilizamos, tenemos un par de días de descanso y luego, obviamente, nos preparamos para un importantísimo partido de cuartos de final."

Kane, cuyo penalti en la segunda parte resultó decisivo, dijo que la experiencia en el Azteca y la forma en que se consiguió la victoria hicieron de este uno de sus partidos favoritos con la camiseta de Inglaterra.

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"Ir a ese partido fue algo muy especial, el ambiente, el estadio... todos estábamos muy emocionados de estar allí y jugar en este partido emblemático", dijo.

"Superar las adversidades del partido, luchar como lo hicimos, arriesgarlo todo y ver a los chicos cubriendo cada palmo de césped fue simplemente increíble, para ser honesto."

"Es uno de mis partidos favoritos con la camiseta de Inglaterra, sin duda alguna."

El delantero del Bayern de Múnich, de 32 años, se enfrentará el sábado a su rival por la Bota de Oro, Haaland.

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