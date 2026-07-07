Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 4; nuevo y sorpresivo líder

Este martes, la etapa 4 del Tour de Francia 2026 se llevó a cabo entre Carcassone y Foix, con un recorrido de 182 kilómetros y cuatro puertos de montaña. El ganador fue el danés Mads Pedersen (Lidl Trek), quien se metió en la fuga y fue el más veloz en los metros finales. El pelotón principal cedió tiempo considarable y Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) dejó el liderato y Torstein Traeen (Uno X Mobility) es el nuevo líder.

Pedersen (Tollose, 30 años) no faltó a la primera cita de los aventureros y se mostró imbatible en un final al esprint con 10 supervivientes de la multitudinaria escapada del día. El danés, campeón del Mundo en 2019 y perteneciente al "club de ganadores de etapa en las tres grandes", no dio opción. Lanzó el esprint de lejos y celebró su segundo éxito en el Tour.

Mads Pedersen, ganador de la etapa 4 del Tour de Francia 2026. AFP.

Alzó los brazos eufórico con un tiempo de 4h.10.45, en una jornada marcada por el calor abrasador, a una media de 43,5 km/hora. Batió al estadounidense Sean Quinn (EF Education) y al combativo español Raúl García Pierna. Otro ciclista del Movistar, Pablo Castrillo, entró noveno.



En octavo lugar pasó el nuevo líder, el noruego Traeen Torstein, nacido en Honefoos hace 30 años, el mismo que lució el maillot rojo de líder en la Vuelta a España 2025 durante 15 días, aprovechando una fuga permitida. Aquella vez le quitó el maillot a Vingeggard; esta vez, a Pogacar.

Publicidad

El pelotón principal llegó a 13 minutos, tranquilo, unido. Objetivo cumplido para Pogacar: dejar el maillot amarillo hasta nuevo aviso. Pelear todas la etapas y desgastar el equipo no es rentable. El rey del Tour y aspirantes ya tendrán tiempo de asomar la cabeza.

La general sufrió un vuelco total, ficticio en realidad, ya que los favoritos quedaron con las mismas diferencias. Torstein pasa al mando, le sigue Quinn con el mismo tiempo y el checo Vacek a 3.50. Pogacar aparece cuarto a 7.53 al frente de la alta jerarquía. Tortstein es el tercer noruego líder en el Tour, después de Thor Hushov y Alexander Kristoff.

Publicidad

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 4