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Gol Caracol  / Harry Kane y su golazo con Bayern Múnich contra Real Madrid, en Champions; definición de primera

Harry Kane y su golazo con Bayern Múnich contra Real Madrid, en Champions; definición de primera

El delantero inglés Harry Kane amplió el marcador en el Santiago Bernabéu, con un remate espectacular desde afuera del área, para el 2-0 del Bayern Múnich sobre el Real Madrid.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Harry Kane Bayern Múnich Real Madrid
Harry Kane celebra gol en Bayern Múnich vs Real Madrid - Foto:
AFP

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