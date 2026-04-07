Harry Kane y su golazo con Bayern Múnich contra Real Madrid, en Champions; definición de primera

El Bayern Múnich arrancó con todo el segundo tiempo del partido de cuartos de final de la Champions League, contra el Real Madrid, y de esa manera consiguieron ampliar el marcador con una anotación de Harry Kane.

El reloj marcaba el minuto 46 cuando el francés Michael Olise recibió la pelota por la banda derecha, hizo que varios defensores de los 'merengues' buscaran quitarle la posesión, y con eso, en el momento preciso, se la dejó servida al inglés.

Harry Kane no dudó, estando en solitario, rematar de primera con la calidad que lo caracteriza y con eso mandó la pelota al fondo de la red, para el 2-0 del Bayern Múnich sobre el Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu.



Así fue el gol de Harry Kane en Real Madrid vs Bayern Múnich, por Champions League: