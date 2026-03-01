Partidos EN VIVO HOY 1 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Nuevo mes, comenzó marzo y este primer día trae consigo partidazos en el fútbol internacional. También debuta la Selección Colombia femenina en la Shebelieves Cup y hay grandes juegos en la Liga BetPlay I-2026.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY domingo 1 de marzo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|PEC Zwolle VS. Ajax
|6:15 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium, ESPN 3
|US Cremonese VS. AC Milan
|6:30 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN
|Elche VS. Espanyol
|8:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|Twente vs. Feyenoord
|8:30 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Brighton vs. Nottingham Forest
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Manchester United vs. Crystal Palace
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Paris FC vs. Nice
|9:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 4
|Sassuolo vs. Atalanta
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Fulham vs. Tottenham
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Stuttgart vs. VfL Wolfsburg
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 5
|Valencia CF vs. Osasuna
|10:15 a.m. - La Liga EA Sports - DGO
|Utrecht vs. AZ Alkmaar
|10:45 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Lille vs. Nantes
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Lorient vs. Auxerre
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Metz vs. Stade de Brestois
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Eintracht Frankfurt vs. Freiburg
|11:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Arsenal vs. Chelsea
|11:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Antalyaspor vs. Fenerbahçe
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium, ESPN 5
|Torino vs. Lazio
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Real Betis vs. Sevilla FC
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|Hamburger SV vs. RB Leipzig
|1:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Deportivo Pasto vs. Cúcuta
|2:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Canadá vs. Colombia
|2:00 p.m. - SheBelieves Cup - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|Austin FC vs. DC United
|2:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Roma vs. Juventus
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN
|Olympique Marsella vs. Olympique Lyonnais
|2:45 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Newell´s Old Boys vs. Rosario Central
|3:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium,Fanatiz
|Medellín Femenino vs. Real Santander Femenino
|3:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Orsomarso Femenino vs. Deportivo Cali Femenino
|3:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Girona vs. Celta
|3:00 p.m. La Liga EA Sports - DGO
|Águilas Doradas vs. Inter Bogotá
|4:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Philadelphia Union vs. New York City
|4:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Orsomarso vs. Envigado
|5:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Estados Unidos vs. Argentina
|5:00 p.m. - SheBelieves Cup - Disney+ Premium
|Junior Femenino vs. Llaneros Femenino
|5:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Deportivo Pasto Femenino vs. Internacional FC Palmira Femenino
|5:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Instituto vs. Unión Santa Fe
|5:15 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium,Fanatiz
|Argentinos Juniors vs. Barracas Central
|5:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Deportivo Cali vs. Fortaleza
|6:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Nueva Caledonia vs. Vanuatu
|7:00 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - FIFA+, DAZN App Gratis
|Orlando City vs. Inter Miami CF
|7:00 p.m. - MLS - Apple TV
|Defensa y Justicia vs. Lanús
|7:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium,Fanatiz
|Tigre vs. Gimnasia La Plata
|7:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz
|Deportes Tolima vs. Atlético Nacional
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Samoa Americana vs. Samoa
|9:00 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - FIFA+,DAZN App Gratis
|San Diego FC vs. St. Louis City SC
|9:15 p.m. - MLS - .Apple TV