Gol Caracol  / Mourinho, tajante con Prestianni: "Si es culpable no lo miraré de la misma forma y conmigo terminó"

Mourinho, tajante con Prestianni: "Si es culpable no lo miraré de la misma forma y conmigo terminó"

El técnico del Benfica dejó su postura en el caso del jugador argentino y Vinícius, quien lo acusó de proferirle insultos racistas. Mourinho agregó que "repudia" cualquier tipo de discriminación.

Por: EFE
Actualizado: 1 de mar, 2026
José Mourinho, director técnico del Benfica.
José Mourinho, director técnico del Benfica.
AFP

