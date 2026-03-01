Clasificación de la Clásica Faun Drome 2026; Egan Bernal vivió una inesperada situación

¿Qué pasó con Egan Bernal? Esa es la pregunta que todos se hicieron, cuando empezó la Clásica Faun Drome, carrera que contó con un total de 189 kilómetros, con inicio y final en Étoile-sur-Rhône, ubicado en Francia. El 'joven maravilla' había sido anunciado por el INEOS Grenadiers, pero los planes cambiaron a última hora, ya que, justo antes de arrancar la competencia, se decidió que no tomara partida.

Todo se definió al embalaje, donde Romain Grégoire (Groupama FDJ United) fue el más rápido y cruzó la meta en primer lugar, con un tiempo de 4h 14' 11'', superando a Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), que le dio pelea y culminó en el segundo puesto, con el mismo registro. Quien completó el podio, de tercero, fue Lenny Martinez (Bahrain Victorious), a dos segundos del vencedor.

Justamente, el francés también se impuso en un esprint del grupo perseguidor, donde estaban Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team), Dorian Godon (INEOS Grenadiers), Christian Scaroni (XDS Astana Team), Alex Aranburu (Cofidis) y Lukas Nerurkar (EF Education - EasyPost). Cada uno de ellos luchó por hacerse con el último cajón del podio.

Capítulo aparte para los otros colombianos que vieron acción. Por un lado, el mejor fue Diego Pescador (Movistar Team), que finalizó en la plaza 22, a 20 segundos del primero, mientras que Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) arribó a la línea de meta, de 41, a 46 segundos de Romain Grégoire. Así las cosas, lo más llamativo, de interés para Colombia, fue lo acontecido con Egan Bernal, de 29 años.



Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, no tomó partida en la Clásica Faun Drome 2026 Getty Images

De entrada, INEOS Grenadiers había anunciado el siguiente equipo para la Clásica Faun Drome: Andrew August, Egan Bernal, Jack Haig, Lucas Hamilton, Bob Jungels, Axel Laurance y Brandon Rivera. Sin embargo, a última hora, se decidió que 'el joven maravilla' no hiciera parte de la carrera y lo reemplazara Dorian Godon. Una decisión sorpresiva, pero ya se piensa en la próxima competencia del año.

Sunday brings part deux of #BDA26, as we head into the Drôme for another new challenge 🫶 pic.twitter.com/7ps8wGVV2e — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 27, 2026

Clasificación de la Clásica Faun Drome 2026

1. Romain Grégoire (Groupama FDJ United) - 4h 14' 11''

2. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - m.t.

3. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - a 2''

4. Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 2''

5. Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team) - a 2''

6. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) - a 2''

7. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 2''

8. Alex Aranburu (Cofidis) - a 2''

9. Lukas Nerurkar (EF Education - EasyPost) - a 2''

10. Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) - a 10''

22. Diego Pescador (Movistar Team) - a 20''

41. Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) - a 46''