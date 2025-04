"He hablado con Néstor Lorenzo, él no se olvida de los jugadores con los que ha contado"

Mientras que el defensor Yerson Mosquera se recupera de su lesión de rodilla que sufrió en septiembre del 2024 con el Wolverhampton , el club lo respaldó anunciando la renovación hasta el 2030. Una gran noticia para el futbolista de Nacional y que ha sido tenido en cuenta en la Selección Colombia, bajo el mando de Néstor Lorenzo.

En los 'Wolves' aguardan el regreso del defensor 'cafetero' tras haber sufrido las lesiones de ligamento colateral medial y el ligamento cruzado anterior en el compromiso frente a Aston Villa.

Yerson Mosquera pasó por los micrófonos de ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y allí contó la satisfacción del respaldo del club tras su recuperación

"Estoy contento porque es darme la oportunidad de renovar de seguir con el club, donde tengo la oportunidad de demostrar y seguir aportando dentro del terreno del juego, sé que la lesión fue grave, y que hayan confiado en mí, significa mucho, haber tenido ese punto de certeza de que todo salga muy bien, estoy muy contento con la noticia, y espero poder ayudarlos".

El defensor de 23 años aunque reveló que le ha costado asimilar su presente, aseguró ver el lado positivo de las cosas.

"Yo siempre he dicho que reír es gratis, ver el lado positivo a todo, de no ver las cosas como si fueran muy difíciles, hoy estoy haciendo trabajos en campo, recuperándome de la mejor manera, ellos tienen la certeza de recuperarme y de llegar muy bien para la próxima temporada", dijo.

Yerson Mosquera en la Selección Colombia AFP

El zaguero recordó el gol que le hizo a Argentina en el partido con la 'tricolor' en el Metropolitano de Barranquilla "fui muy feliz al momento de hacerle gol a quien se lo marque, lo que significó para nosotros, yo siempre trato de reírme y ver el lado positivo", aseguró.

Por último, Yerson contó el respaldo que también ha tenido de sus compañeros de la selección y del estratega argentino Néstor Lorenzo "ellos han sido parte fundamental de mi recuperación, han estado al pendiente de lo que pasa, están enviándome mensajes, de como va todo, han sido muy generosos conmigo y yo aprecio mucho eso, he hablado también con Lorenzo, me parece que él no se olvida con los jugadores con los que ha contado, y sabe que te apoyan de lo más lejos posible", concluyó.

Por otro lado, Wolverhampton comunicó oficialmente la renovación del colombiano por medio de sus redes sociales.

“Mosquera se compromete con el futuro de los Wolves. El internacional colombiano, que se unió por primera vez al Old Gold en 2021, se está recuperando actualmente de una baja por lesión de larga duración, pero permanecerá en el club hasta 2030, y su contrato incluye una opción adicional de 12 meses”.